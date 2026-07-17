La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a su punto culminante el domingo 19 de julio con una ceremonia de clausura diseñada para convertirse en uno de los grandes espectáculos de la historia del torneo.
Cómo será la ceremonia de cierre del Mundial 2026
Música, estrellas internacionales, entretenimiento y la participación del público marcarán la ceremonia de clausura del Mundial 2026, el espectáculo que precederá a la gran final en Nueva York/Nueva Jersey.
Antes de que ruede la pelota en la final entre Argentina y España, el Estadio Nueva York/Nueva Jersey será escenario de una producción que combinará música, cultura, entretenimiento y fútbol para cerrar una competencia que reunió por primera vez a 48 selecciones.
La ceremonia comenzará exactamente 90 minutos antes del inicio del partido decisivo entre argentinos y españoles. La FIFA la concibió como el cierre simbólico de un recorrido que atravesó tres países organizadores —Estados Unidos, Canadá y México— y 16 ciudades anfitrionas durante 39 días de competencia.
El espectáculo contará con la presencia de figuras reconocidas del mundo de la música y el entretenimiento. Entre los artistas confirmados aparecen Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, además de la participación especial del actor Tom Cruise. La FIFA adelantó además que habrá otros invitados cuya presencia será anunciada en la previa de la final.
Uno de los momentos centrales llegará instantes antes del pitazo inicial. La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos, en una actuación que servirá como antesala del partido más importante del campeonato.
Además, la FIFA confirmó posteriormente que el cantante estadounidense Post Malone encabezará el cartel artístico de la ceremonia de clausura, sumándose a un elenco internacional pensado para transformar la previa de la final en un evento de alcance global.
Un espectáculo pensado para hacer historia
La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que trabajó junto a la FIFA en el diseño artístico del evento. El objetivo será reflejar la pasión, la emoción y el carácter global que distinguieron a la vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo, considerada por el organismo como un torneo que marcó un antes y un después por su formato ampliado y por los récords alcanzados.
Según explicó Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ceremonia buscará recuperar el espíritu de las celebraciones inaugurales realizadas en Canadá, México y Estados Unidos, cerrando el círculo mediante una propuesta que unirá música, cultura y fútbol antes de coronar al nuevo campeón del mundo.
La puesta en escena estará orientada a destacar el recorrido realizado por las 48 selecciones participantes y el impacto que tuvo el torneo en millones de aficionados alrededor del planeta. Para la FIFA, el Mundial 2026 representó una edición histórica no solo por su nuevo formato competitivo, sino también por haber inspirado a nuevas generaciones de niños y niñas a través del deporte.
El público también será protagonista
La organización remarcó que los espectadores presentes en el estadio no serán simples observadores. La ceremonia incluirá momentos de participación del público, motivo por el cual se recomendó ingresar al recinto con suficiente anticipación para formar parte de la experiencia preparada especialmente para la jornada decisiva.
Las puertas del estadio abrirán a las 11.00, dos horas y media antes del comienzo del espectáculo. Desde ese momento, los asistentes podrán acceder a distintas activaciones, propuestas de entretenimiento y experiencias exclusivas organizadas por la FIFA en los alrededores del escenario principal de la final.
De esta manera, la ceremonia de clausura no será únicamente un acto protocolar previo al encuentro decisivo. La intención del máximo organismo del fútbol es ofrecer un espectáculo de escala mundial que reúna a la música, la cultura y el deporte en una misma celebración, como broche de oro para el Mundial más grande organizado hasta el momento.