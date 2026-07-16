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The Telegraph no reparó en detalles

"31 jugadas sucias": el llamativo artículo de un medio inglés sobre el triunfo de Argentina

El tradicional medio británico fue muy crítico para con el partido que planteó el equipo de Scaloni. Todo en un contexto de una semifinal muy disputada.

El partido fue muy disputado, de inicio a finl. Reuters.El partido fue muy disputado, de inicio a finl. Reuters.
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Siguen los ecos de la estupenda victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. El triunfo albiceleste ante los ingleses retumbó en todos los rincones del mundo, sobre todo en los países involucrados en la cuestión. Es así que la prensa británica no se guardó en críticas, tanto para los propios como para los ajenos.

Es el caso del tradicional diario The Telegraph que publicó un artículo titulado: "Las 31 jugadas sucias que Argentina desplegó contra Inglaterra". Una especie de minuto a minuto de cada momento tenso del partido, todo bajo el cristal británico.

La transcripción del detallado seguimiento que hizo el medio inglés.

El artículo inglés puntualizó los momentos polémicos.El artículo inglés puntualizó los momentos polémicos.

Primer tiempo

1min. "La ferocidad del juego comienza dentro del primer minuto cuando Alexis Mac Allister le deja un recado a Elliot Anderson tras presionarlo a solo 19 segundos de iniciada la semifinal".

2min. "Los ánimos se caldean cuando Leandro Paredes empuja innecesariamente por la espalda a Jude Bellingham, lo que provoca que el jugador del Real Madrid le responda de palabra, haciendo que jugadores de ambos equipos se interpongan entre ellos."

3min. "La táctica de Argentina de no dejar que Inglaterra elabore ninguna jugada queda clara cuando, solo unos segundos después de que se reanude el partido, Enzo Fernández llega tarde sobre Anderson, dándole con el antebrazo en la nuca".

Mirá tambiénLa agresión de Bellingham a Barco y la rápida reacción de Otamendi

6min. "El nuevo fichaje de 166 millones de libras del Manchester City vuelve a estar en el ojo del huracán cuando Giuliano Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego, le da una patada a Anderson en la parte posterior del pie".

11min. "Los jugadores de Inglaterra comienzan a reaccionar cuando Fernández no es sancionado por otra falta sobre Anderson y, mientras el juego continúa, ambos forcejean en el suelo al intentar levantarse".

Mirá tambiénQué decía el "machete" que llevaba el arquero de Inglaterra para una posible definición por penales ante Argentina

13 min: "Después de que el juez de línea señale fuera de juego de Simeone, Jordan Pickford se lo lleva por delante para quedarse con la pelota y el jugador argentino le tira una patada."

15 min: "Paredes gana un gran balón ante Bellingham en una entrada firme; el inglés se queda en el suelo sintiendo el rigor del golpe mientras recibe una reprimenda verbal del argentino."

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16 min: "Anthony Gordon escapa en velocidad y es derribado de inmediato por Simeone, quien le da una palmadita condescendiente en la cabeza mientras retrocede para defender el tiro libre."

24 min: "El árbitro Ismail Elfath le advierte a Simeone en un tiro de esquina que no bloquee al arquero Pickford, pero este lo hace de todos modos y le comete falta en cuanto se realiza el cobro."

28 min: "Mac Allister llega tarde sobre Reece James, pero no se señala infracción. La frustración se traslada al banco inglés y Thomas Tuchel pierde los estribos."

31 min: "Enzo Fernández se une al frente de una fila de tres jugadores argentinos que buscan frenar con falta a un Bellingham que avanzaba tras haber superado previamente a Simeone."

33 min: "Marc Guéhi se anticipa a Simeone y, en el forcejeo por el balón, el extremo argentino busca impactar con su cabeza mientras intenta cometerle falta."

34 min: "El lateral derecho argentino, Nahuel Molina, entra en acción cargando por la espalda a Bellingham."

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi shakes hands with England's Harry Kane after the match REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAYSaludo de caballeros, entre Messi y Kane. Reuters.

36 min: "Lionel Messi se escabulle entre Kane y Gordon antes de que Anderson lo derribe con dureza, ganándose la que, curiosamente, fue la primera tarjeta amarilla del partido. Al caer, Messi tira una pequeña patada hacia Djed Spence."

37 min: "Protestas de los jugadores de Argentina desatan una gran discusión en el centro del campo. Kane se cubre ligeramente la boca para hablar con el árbitro mientras Anderson recibe la amarilla, lo que provoca que Mac Allister y Paredes exijan frenéticamente que lo expulsen."

41 min: "Morgan Rogers inicia un contraataque rápido, pero Lisandro Martínez lo sujeta por detrás y el árbitro decide finalmente amonestar al defensor argentino."

45+1 min: "Mientras Reece James intenta hacer un saque de banda rápido con un balón nuevo, alguien desde el banco de suplentes de Argentina lanza el balón viejo al campo para retrasar el juego."

45+2 min: "Paredes deja la pierna arriba e impacta a Anderson justo cuando el primer tiempo está por terminar."

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Jude Bellingham looks dejected after the match REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAYBellingham y una imagen que recorre el mundo. Reuters.

Segundo Tiempo

48 min: "Bellingham presiona a Messi cerca de la línea de fondo y, cuando ambos caen fuera del campo, Messi empuja al mediocampista inglés contra las vallas publicitarias."

51 min: "A pesar de no haber intervenido demasiado en las jugadas previas, Cristian "Cuti" Romero recibe una tarjeta amarilla tras derribar a Bellingham tomándolo con ambos brazos."

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53 min: "Simeone suelta un manotazo que impacta en el rostro de Djed Spence. No se muestra tarjeta."

58 min: "Cuando Pickford intenta saltar a asegurar una pelota alta, Romero se queda firme en su lugar en vez de agacharse, haciendo que el arquero tropiece y caiga sobre él."

73 min: "El gol de Inglaterra (marcado por Anthony Gordon al minuto 55) pareció restarle agresividad a Argentina, pero la recuperan tras el receso de hidratación cuando Messi le da un leve empujón a Spence durante un saque lateral."

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England's Anthony Gordon celebrates scoring their first goal REUTERS/Paul ChildsLos ingleses abrieron el marcador. Reuters.

85 min: "Tras el gol del empate de Enzo Fernández, el "Cuti" Romero aprovecha para celebrar gritándole el gol en la cara a un frustrado Pickford."

88 min: "Poco después del empate, John Stones cae al suelo por un golpe en la cabeza, obligando a detener el partido. Los jugadores de Argentina rodean de inmediato al árbitro para quejarse por la interrupción."

90+2 min: "Bellingham intenta llevar a Inglaterra hacia adelante en ataque. En cuanto la pelota sale del terreno de juego, Gonzalo Montiel se le acerca y le dice unas palabras cara a cara, generando un nuevo cruce entre ambos."

Pitazo Final. "Las eufóricas celebraciones de Argentina desatan el enfado de varios jugadores ingleses que habían logrado mantener la calma durante el juego. El arquero suplente Dean Henderson empuja al goleador Lautaro Martínez, Rogers se enreda en empujones con un grupo de jugadores, y Bellingham le da un golpe en la nuca al suplente Valentín Barco."

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