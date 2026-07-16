"31 jugadas sucias": el llamativo artículo de un medio inglés sobre el triunfo de Argentina

El artículo inglés puntualizó los momentos polémicos.

Mirá también

La agresión de Bellingham a Barco y la rápida reacción de Otamendi

Mirá también

Qué decía el "machete" que llevaba el arquero de Inglaterra para una posible definición por penales ante Argentina

Mirá también

Messi igualó una marca histórica y jugará su tercera final del mundo

Saludo de caballeros, entre Messi y Kane. Reuters.

Bellingham y una imagen que recorre el mundo. Reuters.

Mirá también

De la épica de Messi a la furia británica por las Malvinas: así reflejó el mundo la clasificación de Argentina a la final