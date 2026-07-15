Lionel Messi volvió a escribir otra página dorada en la historia del fútbol. Tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el capitán alcanzó su tercera final mundialista e igualó una marca que hasta ahora compartían solo cinco leyendas.
Messi igualó una marca histórica y jugará su tercera final del mundo
Con la clasificación de Argentina ante Inglaterra, Lionel Messi alcanzó un registro reservado para apenas seis futbolistas en la historia. El capitán volverá a disputar el partido decisivo de una Copa del Mundo.
Con este logro, el rosarino se sumó al exclusivo grupo integrado por los brasileños Pelé, Ronaldo Nazario y Cafú, además de los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski, únicos futbolistas que habían disputado tres finales de la Copa del Mundo.
Tres finales en doce años
La primera final de Messi fue en Brasil 2014, cuando Argentina cayó por 1 a 0 frente a Alemania en tiempo suplementario. Ocho años más tarde, en Qatar 2022, levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en una de las finales más recordadas de la historia.
Ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, volvió a conducir a la Selección hasta el partido decisivo y tendrá una nueva oportunidad de conquistar el máximo título del fútbol mundial.
Un grupo de leyendas
Hasta la clasificación conseguida en Atlanta, solo cinco futbolistas habían alcanzado tres finales mundialistas. Pelé lo hizo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970; Ronaldo Nazario en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006; y Cafú entre Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.
Los alemanes Lothar Matthäus y Pierre Littbarski también disputaron tres finales consecutivas: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Entre todos ellos, únicamente Pelé consiguió levantar el trofeo en las tres oportunidades.
Los números de Messi en los Mundiales
El capitán argentino continúa ampliando su legado en las Copas del Mundo. A lo largo de seis ediciones mundialistas acumuló 33 partidos y 21 goles, además de múltiples récords vinculados a presencias, minutos y participaciones decisivas.
En el Mundial 2026 atraviesa uno de sus mejores desempeños individuales. Con ocho tantos, lidera la tabla de goleadores del torneo y fue determinante para que la Selección argentina alcanzara una nueva final.