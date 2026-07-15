Histórico triunfo ante Inglaterra

Argentina rompió una racha de 36 años sin ganarle a un campeón mundial en tiempo reglamentario

El equipo de Lionel Scaloni logró una victoria épica en Atlanta para meterse en la definición del Mundial 2026 y cortó una sequía que arrastraba desde Italia 1990. La última alegría de este tipo había sido el recordado gol de Caniggia a Brasil. El domingo, la "Scaloneta" buscará la cuarta estrella frente a España.