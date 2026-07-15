La histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, tras derrotar por 2 a 1 a Inglaterra en un vibrante encuentro disputado en Atlanta, no solo dejó festejos deportivos. Segundos después del pitazo final que decretó el pase al partido decisivo, un grupo de futbolistas argentinos protagonizó un fuerte mensaje político al desplegar sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium una bandera blanca con letras negras que rezaba: “Las Malvinas son argentinas”.
"Las Malvinas son argentinas": la Selección festejó el pase a la final del Mundial con una bandera "prohibida"
Pese a la estricta prohibición impuesta por los organismos de seguridad y las advertencias oficiales en la previa, los futbolistas argentinos desplegaron un lienzo con el reclamo soberano sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium tras vencer a Inglaterra.
El mediocampista Giovani Lo Celso fue uno de los principales encargados de estirar la insignia en una de las áreas, rodeado rápidamente por varios de sus compañeros. El gesto expuso la profunda carga emocional e histórica con la que el plantel vivió el cruce ante el combinado británico, contrastando de manera directa con los esfuerzos previos del director técnico, Lionel Scaloni, quien durante las conferencias de prensa de los días anteriores intentó restar dramatismo a la histórica rivalidad asegurando que "solo es un partido de fútbol".
La burla a un operativo de seguridad de "alto riesgo"
La manifestación de los jugadores argentinos se produjo desafiando las estrictas pautas de seguridad impuestas para el partido. Debido a los antecedentes y la rivalidad geopolítica, el encuentro había sido catalogado previamente como de "alto riesgo" por las autoridades locales y federales de los Estados Unidos.
En una reunión de coordinación celebrada el pasado lunes en Virginia, representantes de la FIFA junto a agencias federales de seguridad norteamericanas diseñaron un fuerte operativo que involucró a más de 1.600 efectivos. En dicha cumbre, se advirtió de manera tajante que no se permitiría ningún tipo de manifestación política o mensaje considerado provocativo dentro del estadio.
Incluso desde el propio Gobierno argentino se había desalentado cualquier tipo de manifestación en las tribunas. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido en la previa a los simpatizantes albicelestes que estaría estrictamente "prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial". La funcionaria aclaró de forma específica que quienes intentaran ingresar con banderas o remeras alusivas a las Islas Malvinas no superarían los controles de acceso. Sin embargo, la restricción que rigió con rigurosidad para el público general terminó siendo vulnerada en el propio campo de juego por los propios protagonistas del partido.
Con la mira puesta en España y la gloria mundial
Con este triunfo ante Inglaterra, la Scaloneta logró el pasaporte para disputar la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España (que previamente derrotó 2 a 0 a Francia en la otra semifinal). El partido definitivo por la gloria máxima se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
Más allá de lo futbolístico, la imagen de la bandera de Malvinas sobre el césped de Atlanta ya recorre el mundo y reaviva una discusión sobre los límites de los mensajes políticos en el deporte, en un contexto donde el sentimiento de soberanía nacional volvió a flamear en el máximo escenario del fútbol mundial.