Pese a la prohibición

"Las Malvinas son argentinas": la Selección festejó el pase a la final del Mundial con una bandera "prohibida"

Pese a la estricta prohibición impuesta por los organismos de seguridad y las advertencias oficiales en la previa, los futbolistas argentinos desplegaron un lienzo con el reclamo soberano sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium tras vencer a Inglaterra.