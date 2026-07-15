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¡A la final, a la final!: Argentina necesitó 7 minutos para ganar el clásico contra Inglaterra

Otro partido en el que la Scaloneta sufrió pero nunca se venció. Argentina vuelve a la final del Mundial por segunda vez consecutiva.

¡A la final, a la final!: Argentina necesitó 7 minutos para ganar el clásico contra Inglaterra. Foto: Reuters¡A la final, a la final!: Argentina necesitó 7 minutos para ganar el clásico contra Inglaterra. Foto: Reuters
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Argentina tiene ante sí la oportunidad de llegar a otra final mundialista. Para lograrlo deberá superar a Inglaterra, un viejo conocido en disputas internacionales. Desde las 16, en el estadio Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta se espera un emocionante encuentro.

La información, minuto a minuto

18:03 / Mié. 15.07.2026

SE TERMINÓ, GANÓ ARGENTINA

17:56 / Mié. 15.07.2026

45+5' ST: Amarilla para De Paul

17:53 / Mié. 15.07.2026

45+1' ST: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LAUTARO

Asistencia de Messi (4).

17:52 / Mié. 15.07.2026

45+1' ST: PALO DE MAC ALLISTER

17:46 / Mié. 15.07.2026

40' ST: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ENZO FERNÁNDEZZ

Asistencia de Messi (3).

17:45 / Mié. 15.07.2026

40' ST: Enzo probó de lejos y Pickford desvió

17:41 / Mié. 15.07.2026

35' ST: Último cambio de Scaloni

Entra Lautaro Martínez, sale Tagliafico

17:38 / Mié. 15.07.2026

32' ST: Ahora fue Nico González... cabezazo y rozó el palo

17:36 / Mié. 15.07.2026

30' ST: ¡Era el gol de cabeza de Mac Allister! Centro perfecto de De Paul y palo

17:33 / Mié. 15.07.2026

Cambios de Scaloni

Salen Simeone, Molina y Lisandro Martínez; entran De Paul, Otamendi y Montiel

17:29 / Mié. 15.07.2026

Pausa de hidratación

17:29 / Mié. 15.07.2026

24' ST: Pickford hizo la atajada de su vida y le negó el empate a Argentina

17:27 / Mié. 15.07.2026

21' ST: Dibu tapó el 2-0 de Inglaterra

17:25 / Mié. 15.07.2026

20' ST: Cambios de Scaloni

Sale Paredes, entra Nico González

17:15 / Mié. 15.07.2026

9' ST: Gol de Inglaterra

17:12 / Mié. 15.07.2026

5' ST: Amarilla para Cuti Romero

17:08 / Mié. 15.07.2026

2' ST: ¡JULIÁN TUVO EL GOL!

17:05 / Mié. 15.07.2026

Arrancó el segundo tiempo

16:48 / Mié. 15.07.2026

Terminó el primer tiempo

16:41 / Mié. 15.07.2026

41' PT: Amarilla a Lisandro Martínez por parar el contraataque de Inglaterra

16:38 / Mié. 15.07.2026

38' PT: Enzo probó desde lejos y casi la cuelga en el ángulo derecho de Pickford

16:36 / Mié. 15.07.2026

35' PT: Amarilla a Anderson por bajar a Messi

16:36 / Mié. 15.07.2026

35' PT: Dibu salvó a la selección

16:25 / Mié. 15.07.2026

25' PT: Pausa de hidratación

16:19 / Mié. 15.07.2026

19' PT: Primera situación de riesgo real, en las manos del Dibu

16:00 / Mié. 15.07.2026

Arrancó el partido

15:00 / Mié. 15.07.2026

Así llegaron al estadio los protagonistas

Fotos de Fernando Nicola, El Litoral.

14:50 / Mié. 15.07.2026

El 11 confirmado de Tuchel

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane y Morgan Rogers

Sale Madueke para que ingrese Rogers, compañero del Dibu en Aston Villa.

14:22 / Mié. 15.07.2026

Este sería el 11 de Scaloni

A falta de la confirmación oficial de la selección, el DT haría un sólo cambio para enfrentar a Inglaterra: Simeone por De Paul.

Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián.

13:59 / Mié. 15.07.2026

El curioso motivo por el que Inglaterra "esconde" la estrella de su único título mundial

La selección inglesa llevó durante años la estrella de campeón del mundo camuflada en su camiseta. La decisión alimentó teorías sobre una supuesta maldición y el recuerdo del polémico Mundial de 1966.

Continuar leyendo →
13:29 / Mié. 15.07.2026

La confesión de Maradona sobre el Gol del Siglo en México 86

A horas de una nueva semifinal entre Argentina e Inglaterra, resurge una declaración del Diez sobre su inolvidable obra en México 1986. Aunque el mundo la convirtió en leyenda, él tenía otra mirada.

Continuar leyendo →
13:15 / Mié. 15.07.2026

Los argentinos copan la previa del encuentro

Los fanáticos de Argentina le ponen color y pasión a la previa del partido, en las adyacencias del estadio de Atlanta.

13:10 / Mié. 15.07.2026

A tres horas del partido

Los primeros hinchas dentro de la cancha a tres horas del pitazo inicial.

13:00 / Mié. 15.07.2026

La foto de Tapia con Messi y De Paul

La tradicional foto del presidente de la AFA con los emblemas de la Scaloneta. "Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca", posteó.

12:45 / Mié. 15.07.2026

Se abrieron las puertas del estadio en Atlanta

12:00 / Mié. 15.07.2026

Así luce el estadio

A falta de cuatro horas, la cancha espera por el gran duelo.

11:45 / Mié. 15.07.2026

"Muchos jugadores destacados"

El defensor Guéhi habló en la previa, y no sólo del 10 rosarino. "Messi es un gran jugador, y tal vez uno de los mejores jugadores de la historia, y haremos todo lo posible para detenerlo, pero no se trata solo de él, ya que Argentina también cuenta con muchos jugadores destacados", dijo.

11:30 / Mié. 15.07.2026

Comenzó la previa por El Litoral

11:00 / Mié. 15.07.2026

La primera vez de Messi ante Inglaterra

Lionel Messi nunca enfrentó con Argentina a Inglaterra. Sí tuvo participaciones contra equipos ingleses en Champions League. El registro marca 36 partidos y 27 goles para el 10 rosarino.

10:30 / Mié. 15.07.2026

"Aura": el posteo de la Conmebol

La Conmebol dio su apoyo a la Selección Argentina con un posteo en redes sociales apuntando al aura del equipo.

10:00 / Mié. 15.07.2026

La espectacular frase de Zlatan Ibrahimović sobre Messi y los ingleses

El ex goleador, ahora comentador para una cadena de deportes de Estados Unidos, fue contundente: "Han visto la mano de Dios, ahora se encontrarán con el pie izquierdo de Dios".

09:45 / Mié. 15.07.2026

Un santuario en Segurola y Habana

Fanáticos de Maradona y la Selección dejaron banderas, estampitas, velas y todo tipo de elementos en la mítica esquina vinculada a Diego.

09:30 / Mié. 15.07.2026

Argentina - Inglaterra: esta tarde, cueste lo que cueste...

La selección argentina buscará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, desde las 16 de Argentina, el pase a la gran final del domingo. Enfrente, nada menos que Inglaterra. Todo un clásico que apasiona al mundo entero.

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09:15 / Mié. 15.07.2026

Como en el Mundial de 1986: la Selección Argentina volverá a usar la camiseta azul ante Inglaterra

La AFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la emblemática camiseta azul en el esperado cruce frente a Inglaterra. La elección remite a uno de los capítulos más recordados de la historia del fútbol argentino y revive un símbolo que quedó ligado para siempre al Mundial de México 1986.

Continuar leyendo →
09:00 / Mié. 15.07.2026

Messi vs. Kane, el duelo de goleadores

El choque entre Argentina e Inglaterra también tiene un interesante duelo: el de los goleadores. Messi por Argentina, lleva 8 conquistas y es uno de los máximos anotadores junto al francés Mbappé. Mientras Harry Kane, por Inglaterra, lleva 6 anotaciones.

08:45 / Mié. 15.07.2026

El camino de Argentina a semis

Argentina llega a esta instancia luego de finalizar como líder del Grupo J, con puntaje ideal tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En la fase eliminatoria superó 2-1 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, derrotó 3-2 a Egipto en octavos de final con una memorable remontada y dejó en el camino a Suiza por 3-1 en el tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.

08:30 / Mié. 15.07.2026

El emotivo video de la Selección

08:15 / Mié. 15.07.2026

El historial

En lo que refiere a Copas del Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces. Los británicos acumulan tres victorias, mientras que el seleccionado nacional las otras dos, una de las cuales fue por penales.

Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962

Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966

Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986

Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)

Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002

08:00 / Mié. 15.07.2026

Otro emotivo banderazo

Hinchas argentinos se juntaron en Atlanta para brindar su apoyo a la Selección, en la previa del duelo ante Inglaterra.

07:45 / Mié. 15.07.2026

Un clásico, de esos que “no se juegan, se ganan”

El Litoral observó en el último entrenamiento que hay optimismo. Los jugadores siguen diciendo que se trata “solo de un partido de fútbol”. En el fondo, ellos también están convencidos de que es “EL PARTIDO”.

Continuar leyendo →
07:30 / Mié. 15.07.2026

El Estadio

El choque entre argentinos e ingleses tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Cuenta con una capacidad de 70.000 espectadores. Argentina le ganó a Egipto en esta cancha.

07:15 / Mié. 15.07.2026

El árbitro

El juez principal del encuentro será el estadounidense Ismail Elfath.

07:00 / Mié. 15.07.2026

Expectativa mundial

El partido entre Argentina e Inglaterra despierta gran interés en todo el mundo. La semifinal de la Copa del Mundo se disputa desde las 16 hs. (hora argentina) en Atlanta.

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Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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