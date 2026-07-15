Argentina tiene ante sí la oportunidad de llegar a otra final mundialista. Para lograrlo deberá superar a Inglaterra, un viejo conocido en disputas internacionales. Desde las 16, en el estadio Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta se espera un emocionante encuentro.
¡A la final, a la final!: Argentina necesitó 7 minutos para ganar el clásico contra Inglaterra
Otro partido en el que la Scaloneta sufrió pero nunca se venció. Argentina vuelve a la final del Mundial por segunda vez consecutiva.
La información, minuto a minuto
30' ST: ¡Era el gol de cabeza de Mac Allister! Centro perfecto de De Paul y palo
Cambios de Scaloni
Salen Simeone, Molina y Lisandro Martínez; entran De Paul, Otamendi y Montiel
41' PT: Amarilla a Lisandro Martínez por parar el contraataque de Inglaterra
38' PT: Enzo probó desde lejos y casi la cuelga en el ángulo derecho de Pickford
Así llegaron al estadio los protagonistas
Fotos de Fernando Nicola, El Litoral.
El 11 confirmado de Tuchel
Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane y Morgan Rogers
Sale Madueke para que ingrese Rogers, compañero del Dibu en Aston Villa.
Este sería el 11 de Scaloni
A falta de la confirmación oficial de la selección, el DT haría un sólo cambio para enfrentar a Inglaterra: Simeone por De Paul.
Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi y Julián.
El curioso motivo por el que Inglaterra "esconde" la estrella de su único título mundial
La selección inglesa llevó durante años la estrella de campeón del mundo camuflada en su camiseta. La decisión alimentó teorías sobre una supuesta maldición y el recuerdo del polémico Mundial de 1966.Continuar leyendo →
La confesión de Maradona sobre el Gol del Siglo en México 86
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Los argentinos copan la previa del encuentro
Los fanáticos de Argentina le ponen color y pasión a la previa del partido, en las adyacencias del estadio de Atlanta.
A tres horas del partido
Los primeros hinchas dentro de la cancha a tres horas del pitazo inicial.
La foto de Tapia con Messi y De Paul
La tradicional foto del presidente de la AFA con los emblemas de la Scaloneta. "Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca", posteó.
Así luce el estadio
A falta de cuatro horas, la cancha espera por el gran duelo.
"Muchos jugadores destacados"
El defensor Guéhi habló en la previa, y no sólo del 10 rosarino. "Messi es un gran jugador, y tal vez uno de los mejores jugadores de la historia, y haremos todo lo posible para detenerlo, pero no se trata solo de él, ya que Argentina también cuenta con muchos jugadores destacados", dijo.
La primera vez de Messi ante Inglaterra
Lionel Messi nunca enfrentó con Argentina a Inglaterra. Sí tuvo participaciones contra equipos ingleses en Champions League. El registro marca 36 partidos y 27 goles para el 10 rosarino.
"Aura": el posteo de la Conmebol
La Conmebol dio su apoyo a la Selección Argentina con un posteo en redes sociales apuntando al aura del equipo.
La espectacular frase de Zlatan Ibrahimović sobre Messi y los ingleses
El ex goleador, ahora comentador para una cadena de deportes de Estados Unidos, fue contundente: "Han visto la mano de Dios, ahora se encontrarán con el pie izquierdo de Dios".
Un santuario en Segurola y Habana
Fanáticos de Maradona y la Selección dejaron banderas, estampitas, velas y todo tipo de elementos en la mítica esquina vinculada a Diego.
Argentina - Inglaterra: esta tarde, cueste lo que cueste...
La selección argentina buscará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, desde las 16 de Argentina, el pase a la gran final del domingo. Enfrente, nada menos que Inglaterra. Todo un clásico que apasiona al mundo entero.Continuar leyendo →
Como en el Mundial de 1986: la Selección Argentina volverá a usar la camiseta azul ante Inglaterra
La AFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la emblemática camiseta azul en el esperado cruce frente a Inglaterra. La elección remite a uno de los capítulos más recordados de la historia del fútbol argentino y revive un símbolo que quedó ligado para siempre al Mundial de México 1986.Continuar leyendo →
Messi vs. Kane, el duelo de goleadores
El choque entre Argentina e Inglaterra también tiene un interesante duelo: el de los goleadores. Messi por Argentina, lleva 8 conquistas y es uno de los máximos anotadores junto al francés Mbappé. Mientras Harry Kane, por Inglaterra, lleva 6 anotaciones.
El camino de Argentina a semis
Argentina llega a esta instancia luego de finalizar como líder del Grupo J, con puntaje ideal tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En la fase eliminatoria superó 2-1 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, derrotó 3-2 a Egipto en octavos de final con una memorable remontada y dejó en el camino a Suiza por 3-1 en el tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.
El historial
En lo que refiere a Copas del Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces. Los británicos acumulan tres victorias, mientras que el seleccionado nacional las otras dos, una de las cuales fue por penales.
Argentina 1-3 Inglaterra, primera ronda - Mundial de Chile 1962
Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de Inglaterra 1966
Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final - Mundial de México 1986
Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final - Mundial de Francia 1998 (Argentina avanzó por penales)
Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos - Mundial de Corea-Japón 2002
Otro emotivo banderazo
Hinchas argentinos se juntaron en Atlanta para brindar su apoyo a la Selección, en la previa del duelo ante Inglaterra.
Un clásico, de esos que “no se juegan, se ganan”
El Litoral observó en el último entrenamiento que hay optimismo. Los jugadores siguen diciendo que se trata “solo de un partido de fútbol”. En el fondo, ellos también están convencidos de que es “EL PARTIDO”.Continuar leyendo →
El Estadio
El choque entre argentinos e ingleses tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Cuenta con una capacidad de 70.000 espectadores. Argentina le ganó a Egipto en esta cancha.
El árbitro
El juez principal del encuentro será el estadounidense Ismail Elfath.