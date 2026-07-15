¡A la final, a la final!: Argentina necesitó 7 minutos para ganar el clásico contra Inglaterra

Argentina llega a esta instancia luego de finalizar como líder del Grupo J, con puntaje ideal tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En la fase eliminatoria superó 2-1 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, derrotó 3-2 a Egipto en octavos de final con una memorable remontada y dejó en el camino a Suiza por 3-1 en el tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.