La recta final del Mundial 2026 llegará con una novedad dentro del campo de juego. La FIFA presentó la Trionda Final, una versión especial del balón oficial que se utilizará únicamente en las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final de la Copa del Mundo.
Así es la nueva pelota que se usa desde las semifinales del Mundial 2026
La FIFA presentó la Trionda Final, un balón con diseño exclusivo para la recta decisiva del torneo. Debuta en Francia-España y también se utilizará en Argentina-Inglaterra, el partido por el tercer puesto y la final.
El estreno será este martes en Dallas, cuando Francia y España disputen la primera semifinal. Un día después, la nueva pelota también acompañará el choque entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, antes de volver a aparecer en los dos últimos partidos del certamen.
Un diseño exclusivo para la definición
A diferencia del modelo utilizado durante los primeros 100 partidos, la Trionda Final luce una base negra con detalles dorados, rojos y rosas. Según explicó la FIFA, el dorado representa el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el fondo negro busca resaltar el diseño del balón.
También incorpora los nombres de Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, sedes de los últimos cuatro encuentros del campeonato. Las otras 16 ciudades anfitrionas aparecen distribuidas mediante gráficos triangulares sobre la superficie.
La tecnología se mantiene
Más allá del cambio estético, la pelota conserva las mismas prestaciones del modelo utilizado durante el resto del torneo. Mantiene la estructura de cuatro paneles termosellados, la textura y el comportamiento en velocidad, bote y control.
Además, seguirá utilizando el sistema Connected Ball, un sensor interno que registra hasta 500 datos por segundo y envía información en tiempo real al VAR para colaborar en decisiones arbitrales.
Un balón con protagonismo
La tecnología del Connected Ball ya tuvo participación en varias jugadas durante el Mundial. En los dieciseisavos de final permitió anular un gol de Croacia ante Portugal y también estuvo bajo análisis en el encuentro entre Noruega e Inglaterra por una acción vinculada al cable de la Spider Cam.
Antes de su estreno oficial, varias selecciones ya realizaron entrenamientos con la Trionda Final. Entre ellas estuvo la Selección argentina, mientras que Lionel Messi participó de una producción fotográfica con el nuevo balón.
La inusual reacción de Mbappé
Un video difundido en las redes sociales mostró la reacción del delantero francés al usar la Trionda Final.
Por algunos de sus gestos, los usuarios aseguraron que a "Kiki" no le gustó nada el cambio de pelota.