Lo que para muchos (jóvenes) argentinos significa el partido del siglo, eso que siempre les contaron pero nunca pudieron ver, para los jugadores de la selección es algo simple; "uno más". Faltan casi 24 horas para que Argentina e Inglaterra se enfrenten por las semifinales del Mundial 2026 y la Scaloneta hizo un entrenamiento abierto a la prensa.
De Paul, Mac Allister y Montiel hablaron de Inglaterra: "Es una semifinal y la vivimos como tal"
El Litoral estuvo en el último entrenamiento abierto de la Selección argentina en Atlanta. Los futbolistas hablaron del peso histórico del duelo, el aspecto emocional y cómo preparan el partido que definirá un finalista.
El Litoral estuvo allí, en el predio del Atlanta United, equipo de la MLS que militó uno de los héroes de Qatar, Thiago Almada. Enrique Cruz, el enviado especial por el multimedios santafesino le consultó a Gonzalo Montiel y a Alexis Mac Allister sobre la táctica albiceleste y sobre como vive el equipo este encuentro con tanta historia.
Montiel: "Hay momentos en los que hay que saber sufrir"
Una de las consultas de El Litoral apuntó al desarrollo del encuentro frente a Suiza, donde Argentina perdió el control de la pelota durante varios pasajes hasta la expulsión de Breel Embolo.
"Enfrente tenemos rivales que juegan también. Siempre nos gusta tener la pelota y manejar el partido, pero hay momentos en los que hay que saber sufrir. Ya pasó y hoy estamos en semifinales", respondió el lateral.
Antes, otro periodista le preguntó qué significaba volver a enfrentar a Inglaterra con la camiseta azul, la misma utilizada en México 1986 y Francia 1998. Montiel reconoció que "jugar una semifinal del Mundial ya es algo único" y agregó que vestir esa camiseta "también es muy especial".
También fue consultado sobre el desgaste que implica defender el título mundial. "La motivación ya está ahí. Jugar una Copa del Mundo es algo muy especial", resumió.
De Paul: "Estos partidos me generan mucha adrenalina"
Rodrigo De Paul fue uno de los más requeridos. Reconoció que los cruces de esta magnitud son los que más disfruta.
"Este tipo de partidos me gustan mucho. Me generan mucha felicidad y adrenalina. Trato de vivir el momento sin que las emociones me sobrepasen y preparar el partido con mucha cabeza", señaló.
Consultado sobre la posibilidad de revalidar el título conseguido en Qatar, el mediocampista prefirió mantener la cautela. "Todavía no la ganamos, así que no puedo hablar de defenderla. Pero mantenerse en este nivel durante tantos años no es fácil y estoy muy orgulloso de mis compañeros", afirmó.
También explicó cómo trabaja el aspecto mental antes de compromisos tan importantes. Contó que recurre a sus psicólogos, a su entorno más cercano y a la visualización de distintas situaciones de juego para llegar preparado. "Lo importante es tratar de controlar las emociones y que ellas no te controlen a vos", explicó.
Sobre las críticas que llegan desde el exterior y las opiniones acerca del equipo argentino, fue tajante: "No opino de lo que opinan. Toda mi energía está puesta en el partido de mañana".
Mac Allister: "Sabemos la historia, pero nosotros no podemos cambiarla"
La pregunta de El Litoral apuntó a cómo vive el plantel un partido que para los hinchas argentinos tiene una carga emocional distinta.
"Nosotros lo tomamos como un partido de fútbol, como una semifinal de un Mundial. Entendemos todo lo que hay detrás y la historia, pero eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es defender esta camiseta y nuestro país de la mejor manera dentro de la cancha", respondió.
Más tarde, en diálogo con periodistas ingleses, aclaró unas declaraciones realizadas meses atrás en Liverpool, cuando no había incluido a Inglaterra entre los principales candidatos al título. "Fue una broma. Tienen grandes jugadores y un muy buen entrenador. No me sorprende que estén en semifinales", explicó.
Incluso rechazó que la presión recaiga sobre alguno de los dos equipos. "No sentimos presión. Ya jugamos una semifinal de un Mundial y esa experiencia ayuda. Sabemos que será un partido muy difícil y respetamos mucho a Inglaterra", concluyó.