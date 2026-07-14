Semifinal de alto riesgo en Atlanta

Argentina-Inglaterra: prohíben banderas de Malvinas y montan un megaoperativo con 1.600 efectivos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló las estrictas medidas de prevención acordadas con la FIFA para el partido en el Mercedes-Benz Stadium. Habrá accesos diferenciados para ambas hinchadas, controles rigurosos en los ingresos y derecho de admisión para quienes generen disturbios.