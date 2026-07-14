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Semifinal de alto riesgo en Atlanta

Argentina-Inglaterra: prohíben banderas de Malvinas y montan un megaoperativo con 1.600 efectivos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló las estrictas medidas de prevención acordadas con la FIFA para el partido en el Mercedes-Benz Stadium. Habrá accesos diferenciados para ambas hinchadas, controles rigurosos en los ingresos y derecho de admisión para quienes generen disturbios.

Los hinchas argentinos no podrán exhibir banderas sobre Malvinas Foto: Fernando NicolaLos hinchas argentinos no podrán exhibir banderas sobre Malvinas Foto: Fernando Nicola
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La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra trasciende ampliamente lo futbolístico. La histórica rivalidad entre ambos países, atravesada por la Guerra de Malvinas, llevó a la FIFA y a las autoridades estadounidenses a desplegar un operativo de seguridad especial para el encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Una de las principales medidas será la prohibición del ingreso de banderas con leyendas vinculadas a la Guerra de Malvinas o con mensajes considerados provocativos hacia la parcialidad rival. El objetivo es evitar incidentes dentro y fuera del estadio en un partido catalogado como de alto riesgo.

Hinchas de Argentina llegan al estadio de Atlanta para alentar a la selecciónHinchas de Argentina llegan al estadio de Atlanta para alentar a la selección

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, explicó que el operativo fue definido en una reunión realizada el lunes entre las autoridades de ambos países, la FIFA y los organizadores del certamen.

"Habrá un refuerzo policial integrado por agentes del estado de Georgia y personal de seguridad privada. En total serán 1.600 efectivos", señaló.

Hinchas de Argentina llegan al estadio de Atlanta para alentar a la selecciónHinchas de Argentina llegan al estadio de Atlanta para alentar a la selección

Además, precisó que se establecieron ingresos diferenciados para ambas parcialidades: los simpatizantes argentinos accederán por la puerta número 4, mientras que los ingleses lo harán por la número 3. Sin embargo, aclaró que, como las entradas fueron adquiridas con anticipación y por distintos canales, dentro del estadio ambas hinchadas estarán mezcladas.

Las restricciones también alcanzan a botellas, objetos contundentes y cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la seguridad del espectáculo.

Hinchas argentinos | Argentina - Jordania | Fase de grupos | Dallas. Foto: Fernando NicolaHinchas argentinos | Argentina - Jordania | Fase de grupos | Dallas. Foto: Fernando Nicola

Controles y derecho de admisión

Monteoliva confirmó además que ya hubo sanciones para algunos simpatizantes argentinos durante el Mundial. Según indicó, 13 personas fueron identificadas por intentar eludir los controles o ingresar con entradas falsas, por lo que recibieron la prohibición de asistir a los estadios tanto durante la Copa del Mundo como en Argentina.

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