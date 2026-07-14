Mundial 2026

Francia y España chocan en Dallas en un duelo de gigantes por el pasaje a la gloria

Los subcampeones del mundo, liderados por un intratable Kylian Mbappé, se miden este martes ante una "Roja" que va de menor a mayor y sueña con volver a lo más alto. Horario, árbitro, las figuras a seguir y las formaciones confirmadas de un partidazo imperdible.