Diego Maradona Junior se refirió al esperado enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y aseguró que el partido tendrá un significado especial por la historia que existe entre ambas selecciones.
Argentina vs. Inglaterra: Diego Maradona Junior explicó por qué “nunca será un partido normal”
El hijo del Diez recordó la historia entre ambos países y marcó una clara diferencia con la mirada de Lionel Scaloni sobre el duelo que se jugará este miércoles en Atlanta.
En declaraciones al medio Marca, el hijo de Diego Armando Maradona sostuvo que el duelo no puede considerarse como un encuentro más, especialmente para los hinchas argentinos y quienes mantienen presente el legado de su padre.
“Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Podemos decir muchas cosas, pero no sería normal ni será normal”, expresó.
La referencia al Mundial 86
Maradona Junior vinculó la rivalidad con Inglaterra con dos momentos que quedaron marcados en la memoria argentina: la Guerra de Malvinas y el histórico triunfo del seleccionado nacional en México 1986.
En aquella Copa del Mundo, Diego Maradona fue protagonista del recordado triunfo por 2-1 ante los ingleses en el estadio Azteca, con la “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”.
“Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí, y luego lo que pasó con papá en el 86”, señaló.
Además, destacó la importancia de aquella actuación de su padre y afirmó que desde ese momento los enfrentamientos ante Inglaterra tienen una carga diferente para los argentinos.
La diferencia con Lionel Scaloni
Las declaraciones de Maradona Junior surgieron luego de que Lionel Scaloni buscara quitarle dramatismo al encuentro y pidiera enfocarse exclusivamente en lo futbolístico.
Tras la clasificación ante Suiza, el entrenador argentino había expresado: “Es un partido de fútbol. Punto. No hay nada más”. Sin embargo, Maradona Junior mantuvo su postura y afirmó que el duelo del miércoles tendrá una importancia especial más allá del resultado deportivo. “Nunca va a ser un partido normal, y este en concreto va a ser duro para nuestra Selección”, manifestó.
Un duelo con historia
Más allá del contexto histórico, Maradona Junior también destacó el nivel del seleccionado inglés, que llega a la semifinal luego de eliminar a Noruega. “Es verdad que Inglaterra está bien, pero, ojo, hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos”, afirmó.
Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una Copa del Mundo por primera vez desde 2002. Antes se enfrentaron en 1966, 1986, 1998 y Corea-Japón 2002.
Esta vez, el partido tendrá como premio el pase a la final del Mundial 2026, en un nuevo capítulo de una rivalidad que combina historia, fútbol y la expectativa de millones de hinchas.