Lionel Scaloni volvió a mostrar su estilo de conducción en un momento que rápidamente llamó la atención de los hinchas. Tras la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, el entrenador protagonizó una escena particular al acercarse a la zona mixta y pedirle a los jugadores que finalizaran las entrevistas para regresar a la concentración.
Scaloni y una escena viral con sus futbolistas antes del partido clave del Mundial
El entrenador interrumpió las entrevistas en zona mixta después de la clasificación y recordó a sus futbolistas la importancia del descanso antes del duelo contra Inglaterra.
La situación ocurrió cerca de la 1.20 de la madrugada, cuando varios integrantes del plantel todavía conversaban con la prensa luego del triunfo que aseguró el pase a la próxima instancia del torneo.
Mientras los futbolistas respondían preguntas, Scaloni apareció detrás de ellos y lanzó una frase que se volvió viral en redes sociales: “Chicos, vamos a descansar, viejo”.
El pedido antes del duelo contra Inglaterra
La intervención del técnico reflejó la importancia que le da al descanso en una etapa decisiva del Mundial. Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por un lugar en la final, por lo que cada hora de recuperación resulta clave para el equipo.
Con un tono entre la exigencia y el humor, Scaloni buscó acelerar los tiempos para que sus jugadores pudieran volver al hotel y enfocarse en la preparación del próximo compromiso.
La escena fue interpretada por muchos como una muestra del vínculo cercano que el entrenador mantiene con el grupo, aunque también dejó en evidencia su atención por los detalles durante una competencia de máxima exigencia.
Argentina llegó a Atlanta
Luego de la clasificación, la Selección argentina arribó a Atlanta, ciudad donde disputará el partido frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
El plantel encabezado por Scaloni quedó concentrado y comenzó la planificación del encuentro. La agenda incluyó un entrenamiento en el Atlanta United Training Ground, con los primeros minutos abiertos para la prensa.
Además, estaba prevista una zona mixta con la participación de tres futbolistas argentinos y una conferencia de prensa del entrenador en el estadio donde se jugará la semifinal.
La camiseta que ilusiona a los hinchas
La FIFA confirmó que Ismail Elfath será el árbitro del encuentro entre Argentina e Inglaterra. El estadounidense ya dirigió tres partidos del Mundial 2026. La terna arbitral estará integrada también por Corey Parker, Kyle Atkins, Maurizio Mariani y Daniele Bindoni.
Por otra parte, la confirmación de la camiseta que utilizará Argentina generó expectativa entre los hinchas. La Selección jugará con su indumentaria alternativa azul y negra, una elección que muchos relacionaron con antecedentes históricos frente a Inglaterra.
Argentina utilizó una camiseta predominantemente azul en los partidos en los que eliminó al conjunto inglés en los Mundiales de México 1986 y Francia 1998. En contraste, en las derrotas ante Inglaterra de 1966 y Corea-Japón 2002 vistió la tradicional camiseta celeste y blanca.