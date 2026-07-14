Claudia Villafañe sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre una de las camisetas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino: la azul que Diego Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.
La anécdota inédita de Claudia Villafañe sobre la camiseta de Diego Maradona en México 86
En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Claudia Villafañe mostró la camiseta azul que Diego Maradona usó en México 86 y contó cómo se preparó aquella prenda histórica.
La empresaria fue invitada al programa La cocina rebelde, emitido por eltrece, y en plena entrevista se quitó el saco para dejar ver la prenda. La escena generó sorpresa en el estudio, especialmente cuando Jimena Monteverde remarcó que la camiseta conservaba manchas y que se trataba de la original.
Villafañe explicó que, antes de aquel partido histórico, la Selección Argentina debía utilizar una camiseta alternativa porque Inglaterra jugaría con la blanca. Sin embargo, el equipo no contaba con la indumentaria necesaria y hubo que salir a buscar una solución en Ciudad de México.
Según recordó, lo que se consiguió fue una camiseta azul de la marca que vestía al seleccionado, pero con detalles muy distintos a los habituales. La prenda tenía tonalidades diferentes, el número plateado y no contaba con los escudos bordados.
Ante esa urgencia, Claudia contó que las mujeres que trabajaban en la concentración argentina colaboraron para dejar listas las camisetas. “Las mismas chicas que limpiaban, que hacían la comida y hacían todo, los cosieron como pudieron”, recordó sobre aquellos escudos improvisados.
La anécdota volvió a tomar fuerza en la previa del nuevo cruce entre Argentina e Inglaterra, esta vez por la semifinal del Mundial 2026. La Selección volverá a vestir de azul, aunque con un modelo actual, en un partido que inevitablemente remite a la gesta de Maradona.
Villafañe cerró el recuerdo con una frase cargada de memoria futbolera: aquella fue la camiseta que se pudo conseguir y, con ella, Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra en uno de los partidos más recordados de todos los tiempos, marcado por la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.