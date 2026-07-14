La victoria de Argentina sobre Suiza por 3-1 en los cuartos de final dejó, además del pase a semifinales, varios momentos que generaron repercusión en las redes sociales. Uno de los más comentados tuvo como protagonistas al streamer Speed y al exfutbolista Maxi López.
El cruce viral entre Speed y Maxi López tras la clasificación de Argentina a semifinales
El streamer estadounidense volvió a ser protagonista en redes durante el partido ante Suiza, mientras el exfutbolista le dedicó un mensaje que rápidamente se convirtió en viral.
El creador de contenido estadounidense estuvo presente en el estadio con la camiseta de la Selección argentina, pero con una particular intención: intentar demostrar si realmente era considerado una “mufa”, como muchos usuarios habían comenzado a señalar en internet.
Fama de “mufa”
Durante el Mundial, varios fanáticos comenzaron a relacionar la presencia de Speed con la eliminación de equipos a los que había mostrado apoyo. Esa situación llevó a que en redes sociales se instalara la idea de que el streamer tenía una supuesta “mala suerte” para los conjuntos que alentaba.
Con la intención de poner a prueba esa teoría, Speed decidió apoyar a la Selección argentina en el duelo ante Suiza, aunque con la expectativa de que el equipo europeo lograra avanzar a la siguiente instancia.
El resultado no fue el esperado para él: Argentina ganó 3-1 y consiguió la clasificación a semifinales, por lo que el streamer volvió a quedar en el centro de las bromas de los usuarios.
Luego del encuentro, anunció que asistiría al próximo partido para alentar al rival de Argentina. En la semifinal, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium.
El mensaje de Maxi López
Tras el partido, Maxi López, quien actualmente trabaja como corresponsal de Telefe durante el Mundial, reaccionó al papel de Speed durante una transmisión en vivo.
Con tono humorístico, el exjugador le dedicó un mensaje al streamer por haber utilizado la camiseta argentina durante el encuentro. “Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche”, expresó Maxi López entre risas. Luego continuó con una advertencia en tono de broma: “Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo”.
Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y se sumaron a las numerosas reacciones que generó la presencia del creador de contenido.
La reacción de los hinchas argentinos
La aparición de Speed durante el partido generó una ola de comentarios entre los fanáticos argentinos. Muchos usuarios siguieron la situación con humor y aprovecharon la eliminación de su supuesta “maldición” para crear memes y bromas.
Aunque algunas expresiones fueron exageradas dentro del clima futbolero, el intercambio quedó como uno de los momentos más comentados del encuentro entre Argentina y Suiza.
La presencia del streamer, su particular estrategia para desafiar la fama de “mufa” y la respuesta de Maxi López transformaron una situación paralela al partido en uno de los contenidos virales de la jornada.