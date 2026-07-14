"100 años de perdón"

El payador santafesino que se hizo viral junto a su hija por una emotiva canción para la Selección Argentina

Los videos de Pedro Saubidet y su hija Paula recorren las redes sociales y los teléfonos a miles de kilómetros por hora. Cada palabra, cada frase emocionan a los hinchas de la Scaloneta a horas del choque contra Inglaterra.