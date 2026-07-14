El mundial 2026 da para todo. Incluso para que un payador viralice junto a su hija un video con una emotiva canción futbolera, que apela a los sentimientos más profundos del hincha argentino.
El payador santafesino que se hizo viral junto a su hija por una emotiva canción para la Selección Argentina
Los videos de Pedro Saubidet y su hija Paula recorren las redes sociales y los teléfonos a miles de kilómetros por hora. Cada palabra, cada frase emocionan a los hinchas de la Scaloneta a horas del choque contra Inglaterra.
Se trata del santafesino Pedro Saubidet quien tiene sus orígenes en el norte provincial, concretamente en una estancia de San Cristóbal, según comentó ante la prensa. De raigambre vinculada a las tranqueras y los campos, el músico se transformó en noticia por estas horas por interpretar una adaptación del tema "Astros" de Ciro y los Persas.
"El payador de las estancias", como se popularizó en festivales folklóricos ahora está radicado en La Pampa y desde allí creó esta canción para la Selección Argentina. Fue antes que arranque el Mundial 2026 pero se acopla perfectamente al momento previo del choque con Inglaterra por semifinales.
En una entrevista reconoció ser hincha de Unión gracias a la pasión que heredó de su padre. Aunque era hincha de River y había llegado desde Buenos Aires, fue él quien comenzó a llevarlo a la cancha. “Hoy que papá ya no está, el fútbol es mucho más que un deporte. Es un montón de recuerdos con él en la cancha”, dijo.
Qué dice la letra
Con la melodía de Astros, Saubidet y su hija interpretan unas estrofas más que emotivas para este momento futbolero. "Los pobres gringos, no entienden nada, al ver la banda descontrolada...", comienza el tema.
"Y si precisan que alguien le cuente, preguntenle a Brasil qué se siente", sigue la canción mientras suma miles de reproducciones. Es ahí cuando aparece el climax, el estribillo de una canción que se replica por todas partes.
"Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el narigón. Y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación. Quiero ganarme 100 años de perdón y con Leo salir campeón. Y que baile el país entero borracho al compás de la Selección", sigue.
Y continúa: "Ni los vikingos, ni los piratas, ni los franchutes, ni los de España. Porque este sueño no se termina, esta es la fiesta de la Argentina".
A flor de piel
En una entrevista reciente, Saubidet reconoció la emoción a flor de piel que vivieron con su familia tras el partido ante Egipto. “Creo que son un ejemplo que nos hace muy bien como sociedad. A los chicos los vuelve locos la Selección y tienen referentes que realmente son positivos. Sobran cosas para admirar de este grupo, que nos representa tan bien a los argentinos”, dijo.
“Me encantaría cantarla en un asado para todos los muchachos, con sus hijos y con mis hijas. Todos soñamos con estar en esa mesa junto a nuestros ídolos”, confesó.
“Scaloni podría ser el amigo de cualquiera de nosotros. Es muy humano, familiero, humilde, pero aguerrido. Eso se transmite a los jugadores”, afirmó.