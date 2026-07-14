Underground es un lugar céntrico y de movida nocturna en una Atlanta demasiado tranquila por tratarse de un día lunes laborable. La llegada de argentinos e ingleses a la ciudad se demora. Muchos optaron por el viaje en auto desde Kansas y no es para hacerlo de un “tirón”. Por eso, el lunes transita con demasiada monotonía y normalidad, algo que se irá alterando con el paso de las horas y la llegada del gran partido. Algunos argentinos no paran de contar sus historias. Y los que no son argentinos, también, como por ejemplo un hincha de San Lorenzo que nació en Estados Unidos, tiene padres iraníes y vivió un solo año en Argentina en un intercambio. ¿Qué ocurrió?, se hizo fanático de San Lorenzo y ahí andaba con la camiseta argentina, dispuesto a ser uno más que aliente a la selección.
Jugó con Maradona, vino a su octavo Mundial y dice que a Inglaterra hay que ganarle como sea
En una Atlanta que estaba tan desierta que parecía domingo y no lunes, El Litoral se encontró con alguien que conoció y jugó con Maradona cuando eran niños, en Argentinos Juniors. Su primer Mundial fue el del 94 en Estados Unidos. “No tengo dudas de lo que pasó, a Diego lo entregaron”, dijo.
Pero la casualidad logró que nos encontremos con el “Tano” Domingo Migliore, que nada tiene que ver con el ex arquero. “Yo son clase 60 y jugué en las inferiores de Argentinos Juniors”, cuenta. Y enseguida viene la pregunta de rigor.
-¿Jugaste con Maradona?
-Sí, claro. Cuando teníamos unos 10 años. Francis Cornejo llevó a los chicos a un lugar que se llama “las siete canchitas”, atrás del Parque Sarmiento. Entonces, los pibes del barrio nos fuimos a probar y ahí quedé. Era “9” y él me hizo wing.
-¿Qué recuerdos tenés?
-Mirá, con nosotros jugaba un pibe de apellido Delgado, le decíamos “Polvorita” y le pegaba con un fierro a la pelota… Y Diego y yo necesitábamos que haya viento a favor para que la pelota llegue al arco cuando le pegábamos de media distancia (risas)… Ese muchacho, Delgado, tiene una escuelita de fútbol en California, acá en Estados Unidos... Y Diego venía de Villa Fiorito con un grupito de ocho jugadores más y al principio era muy difícil relacionarse con ellos, que habían jugado juntos en Los Cebollitas. Con el tiempo, la relación se hizo más estrecha.
-¿No llegaste a la primera de Argentinos Juniors?
-No, porque me llevó River cuando tenía edad de sexta… Y la verdad que no sé para qué me llevaron, porque solo hice banco, no jugué nunca. Recuerdo que estaba un militar de apellido Diez, hasta que un día, Martín Pando me dijo que me tenía que ir… Fijate cómo son las cosas, que con el paso del tiempo, Fernando Koyumchoglu, el ex jugador de Argentinos y la selección, del que soy amigo, me llevó a comer… ¡Y me hizo sentar al lado de Pando! El sabía la historia mía y en un momento, Fernando me preguntó quién me había dejado libre (risas).
-¿Lo volviste a ver a Diego?
-¡Por supuesto! Lo vi en el Mundial de Sudáfrica y también en el de Rusia, donde me invitó a su palco a ver un partido… En el Mundial de Sudáfrica, fui a la concentración el día previo al partido con Alemania y estaba durmiendo la siesta. Cuando se despertó, le dije: “Diego, ¡mañana jugamos con Alemania y vos estás durmiendo la siesta!”… Se reía… Y bueno, después pasó lo que pasó… Teniendo toda la guita que tenía, hacían que sus necesidades las hiciera en un baño químico… Estos tipos no tienen perdón…
-¿Cuántos mundiales viste?
-Este es el octavo… Vine en el 94 a Estados Unidos, luego falté a los del 2002 y 2006, pero a todos los demás los he visto.
-Hablaste del 94, ¿qué sentiste en el momento en el que a Diego le descubren el doping?
-¡Lo entregaron…! ¡Pobre Diego…! ¿A quién le cabe que una enfermera o doctora entre al campo de juego para buscarlo y llevárselo, como pasó luego del partido con Nigeria?... ¡Lo entregaron, hermano! Nunca en la historia pasó lo que se vio… No quiero hablar mal de la persona que fue la responsable, porque en su momento he compartido hasta cenas con esa persona… Me acuerdo que un día me invitó Salvador D’Antonio que era dirigente de Deportivo Italiano y amigo mío, para que cenemos con Noray Nakis y con Grondona. Y después nos fuimos a ver Italia-Eslovenia.
-¿Es un partido especial con Inglaterra?
-¡Claro que es especial!... Diego y Malvinas es algo muy especial para nosotros… A mi me gustaría hasta ganarle 1 a 0 con un penal que no fue… Total, ¡más ladrones que los ingleses, no hay!... Yo soy entrenador (dirigió a Muñiz y también de manera interina a Italiano) y te lo juro que lo que menos me interesa es la forma en que se juegue este partido.
-¿Messi necesita hacer algo más?, ¿es un partido que no cambiará nada para él o pensás que está frente a un reto que le pone el destino después de todo lo que nos ha dado?
-El otro día no lo ví bien físicamente ante Suiza… ¿qué puedo decir de Messi?, es un crack, hermano… No me importa cómo se dé el partido o su actuación. Y si la rompe, mejor. Pero lo único que quiero es ganarles a estos ingleses.