Se llama Domingo Migliore

Jugó con Maradona, vino a su octavo Mundial y dice que a Inglaterra hay que ganarle como sea

En una Atlanta que estaba tan desierta que parecía domingo y no lunes, El Litoral se encontró con alguien que conoció y jugó con Maradona cuando eran niños, en Argentinos Juniors. Su primer Mundial fue el del 94 en Estados Unidos. “No tengo dudas de lo que pasó, a Diego lo entregaron”, dijo.