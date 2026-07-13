El pasado abrazado al presente

Messi se para ante el ventanal de la historia para verlo a Maradona

A 40 años de la gesta de México ’86, el capitán lidera a la selección frente a Inglaterra en un choque cargado de mística. Una cita con el pasado donde el genio de esta era no busca imitar el mito, sino firmar su propia obra de arte.