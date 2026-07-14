En la previa de la esperada semifinal entre Argentina e Inglaterra, el cantante de Turf, Joaquín Levinton, sorprendió a sus seguidores al publicar una versión especial de "Wonderwall", el emblemático tema de Oasis. Con una letra adaptada al español y referencias al fútbol y la historia argentina, el músico utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al equipo nacional.
Así es la versión de "Wonderwall" que Joaquín Levinton creó para alentar a la Selección
El músico reemplazó la letra original por un mensaje de aliento a la Selección argentina de cara al duelo frente a Inglaterra. Entre las estrofas menciona la histórica victoria del Mundial de México 1986 y también hace referencia a las Islas Malvinas, Diego Maradona y Lionel Messi.
El video fue compartido en su cuenta de Instagram y rápidamente comenzó a viralizarse entre los fanáticos. Junto a la publicación, Levinton escribió: "Be scared" ("Tengan miedo") y etiquetó a las cuentas oficiales de Oasis, Liam Gallagher y Noel Gallagher.
Referencias a Malvinas
En la adaptación del clásico del britpop, Levinton reemplazó la letra original por un mensaje de aliento a la Selección argentina de cara al duelo frente a Inglaterra.
Entre las estrofas menciona la histórica victoria del Mundial de México 1986 y también hace referencia a las Islas Malvinas, Diego Maradona y Lionel Messi.
"Inglés, te digo otra vez, quedás afuera del Mundial como en México 86, te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección. Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos", interpreta el cantante.
En otro tramo de la canción agrega: "Por eso te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios".
El video se volvió viral
La publicación recibió una gran cantidad de reproducciones, "me gusta" y comentarios en pocas horas.
Entre las respuestas de los usuarios aparecieron mensajes como "Anulo mufa", "Anulamos mufa y te amamos" y "Sos lo más", reflejando el entusiasmo de los hinchas argentinos en la previa del encuentro mundialista.
La relación de Levinton con Oasis
La elección de "Wonderwall" no fue casual. Durante este Mundial, el clásico de Oasis volvió a cobrar protagonismo luego de que se viralizaran videos de los futbolistas ingleses celebrando junto a sus hinchas mientras cantaban esa canción.
Incluso, Liam y Noel Gallagher reaccionaron en distintas oportunidades destacando que el tema ya trascendió a la banda y pasó a formar parte del repertorio popular de los aficionados.
El vínculo de Levinton con Oasis viene de años. En 2025, durante un viaje a Londres, compartió un karaoke con el rapero Dillom, donde ambos interpretaron "Wonderwall" leyendo la letra desde sus teléfonos celulares.
Más tarde publicó el video del momento en sus redes sociales junto a la frase: "Desde afuera se ve mucho peor de lo que pensé que fue". En esa presentación improvisada, ambos cantaron el clásico del segundo disco de Oasis con un estilo distendido y sin preocuparse por los errores de afinación.
Además, el cantante de Turf compartió posteriormente una imagen luciendo una camiseta de Oasis, reafirmando su reconocido fanatismo por la banda de los hermanos Gallagher.