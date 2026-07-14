Argentina-Inglaterra

Así es la versión de "Wonderwall" que Joaquín Levinton creó para alentar a la Selección

El músico reemplazó la letra original por un mensaje de aliento a la Selección argentina de cara al duelo frente a Inglaterra. Entre las estrofas menciona la histórica victoria del Mundial de México 1986 y también hace referencia a las Islas Malvinas, Diego Maradona y Lionel Messi.