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De Paul palpitó la semifinal ante Inglaterra: "Este tipo de partidos me entusiasma mucho"

El mediocampista habló en la previa del duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026. También se refirió a la posibilidad de no ser titular y al significado del histórico cruce ante Inglaterra.

Rodrigo De Paul habló antes del último entrenamiento de Argentina en Atlanta. Foto: ReutersRodrigo De Paul habló antes del último entrenamiento de Argentina en Atlanta. Foto: Reuters
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Rodrigo De Paul comenzó a vivir la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra y dejó en claro sus sensaciones antes del trascendental partido que disputará la Selección argentina este miércoles en Atlanta. El volante aseguró que disfruta este tipo de desafíos y transmitió su entusiasmo de cara al cruce.

"Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despierta un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas", expresó durante la atención a la prensa antes del último entrenamiento del equipo.

La posibilidad de ir al banco

En los últimos días surgieron versiones que indican que De Paul podría comenzar el encuentro entre los suplentes. Sin embargo, el mediocampista evitó mostrarse preocupado y aclaró que todavía el cuerpo técnico no confirmó la formación.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training and Media Opportunity - Atlanta United Training Centre, Marietta, Georgia - July 14, 2026 Argentina's Lionel Messi and Rodrigo De Paul before training REUTERS/Paul ChildsEl volante aseguró que disfruta disputar partidos de la magnitud de una semifinal mundialista. Foto: Reuters

"El técnico no dio el equipo, pero estoy tranquilo", señaló el futbolista, quien podría perder su lugar en el once inicial luego de haber sido reemplazado en los dos encuentros anteriores.

El mensaje del plantel antes del clásico

Consultado por la carga histórica que rodea un nuevo Argentina-Inglaterra en un Mundial, De Paul explicó que el enfoque del grupo sigue la línea marcada por Lionel Scaloni tras la clasificación frente a Suiza.

"Es un partido de fútbol. Esperemos que la gente venga a disfrutar de un espectáculo y que cuando termine el partido, los argentinos estén muy felices", sostuvo al recordar el mensaje que el entrenador transmitió públicamente.

Además, destacó el apoyo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo. "Somos muy receptivos con la energía que mandan los hinchas", afirmó, antes de definir el encuentro como "un partido único contra un gran rival".

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Atlanta United Training Centre, Marietta, Georgia - July 14, 2026 Argentina's Gonzalo Montiel during training REUTERS/Amanda PerobelliGonzalo Montiel destacó la preparación del plantel para enfrentar a Inglaterra. Foto: Reuters

Montiel también habló del cruce

Otro de los futbolistas que tomó contacto con la prensa fue Gonzalo Montiel, quien pelea por un lugar en el lateral derecho con Nahuel Molina.

"Nos enfocamos en nosotros, vamos a afrontar una semifinal y estamos preparados para eso", señaló el defensor. También explicó que el cuerpo técnico analizó el juego inglés y advirtió sobre el peligro de sus extremos, una de las principales armas ofensivas del conjunto europeo.

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