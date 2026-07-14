Con la expectativa puesta en la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 horas (Arg.), la Municipalidad de Santa Fe ya tiene delineado un operativo especial para garantizar la seguridad, el orden del tránsito y la limpieza de los principales puntos de concentración de hinchas en caso de un triunfo de la Selección.
El municipio santafesino se prepara para el partido entre Argentina e Inglaterra
Se prevé un operativo especial de limpieza y tránsito para un eventual festejo por Argentina este miércoles. La “Scaloneta” enfrenta a Inglaterra desde las 16 horas. “Sin pensar en nada antes que esto suceda, vamos a estar preparados", anticipó Poletti.
El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que el municipio repetirá el esquema implementado durante los festejos del último fin de semana, aunque apeló a una popular cábala futbolera para evitar dar por descontado el resultado.
"Primero, estamos palpitando cómo va a formar el equipo", bromeó el mandatario al ser consultado por la organización municipal. Y enseguida aclaró que todo lo planificado es "anti mufa", es decir, "sin pensar en nada antes que esto suceda, pero vamos a estar preparados".
Brigadas de limpieza y cortes de tránsito
Poletti explicó que el municipio ya tiene previsto un operativo que incluirá brigadas de limpieza, inspectores de tránsito y cortes preventivos de calles en la zona donde habitualmente se concentran los festejos, principalmente en la intersección de bulevar Gálvez y avenida Rivadavia.
"Nos hemos preparado y tras los festejos masivos que tuvimos en Rivadavia y Bulevar el último sábado, a las 6 de la mañana ya estaba todo limpio. Habíamos hecho una brigada de limpieza que, de suceder lo que todos queremos, también vamos a ofrecer para este miércoles con los distintos cortes de calle que se prevén para poder proteger al peatón y poder estar organizando que los festejos sean en paz como se viene haciendo", sostuvo.
No obstante, el intendente insistió en que primero habrá que esperar el resultado deportivo. "Antes de eso hay que jugar el partido y ver qué sucede, y luego veremos la limpieza, y ojalá que la ciudadanía esté contenta", expresó.
En cuanto al despliegue de trabajadores municipales, aseguró que no habrá áreas desafectadas de sus tareas habituales. "Todos cumplen el rol... los operativos estamos todos en la calle", afirmó el mandatario local.
El antecedente del último sábado
El operativo que tomó como referencia el intendente fue el desarrollado tras la clasificación de la Selección a las semifinales, cuando miles de santafesinos coparon el tradicional punto de encuentro de Rivadavia y bulevar Gálvez con banderas, camisetas, bombos y caravanas de vehículos.
Aquella celebración se extendió durante varias horas sin incidentes de gravedad y requirió un importante despliegue coordinado entre las áreas municipales de Control, Tránsito y Ambiente. Según destacó Poletti, las cuadrillas comenzaron a trabajar durante la madrugada y, para las 6 de la mañana, el sector ya se encontraba completamente limpio y con el tránsito normalizado.
El objetivo ahora es repetir esa experiencia, reforzando tanto las tareas de limpieza como la prevención para facilitar la circulación peatonal y minimizar riesgos.
Un partido que paraliza al país
La expectativa por el encuentro entre Argentina e Inglaterra trasciende lo estrictamente deportivo. Además de definir uno de los finalistas del Mundial, el duelo reedita una de las rivalidades con mayor carga histórica para los argentinos.
Como ocurrió en cada presentación del seleccionado durante la Copa del Mundo, se espera que miles de personas sigan el partido en sus hogares, bares y espacios públicos y que, en caso de una victoria, vuelvan a concentrarse espontáneamente en distintos puntos de la ciudad para celebrar el pase a la final.
Por esa razón, el municipio decidió anticipar la logística necesaria para responder rápidamente tanto en materia de tránsito como de higiene urbana.
Festejos masivos y algunos incidentes en otras ciudades
Mientras Santa Fe vivió las últimas celebraciones con un balance positivo y sin hechos de violencia relevantes, en otras ciudades del país y del exterior los festejos derivados del Mundial sí registraron episodios de desorden.
En algunos centros urbanos se produjeron destrozos al mobiliario público, enfrentamientos aislados, incendios de contenedores, uso indebido de pirotecnia e incluso detenciones por disturbios. Esos antecedentes explican que los municipios refuercen los operativos preventivos en cada instancia decisiva del torneo.
En Santa Fe, la estrategia oficial apunta a facilitar las celebraciones populares sin resignar controles sobre el tránsito y la seguridad peatonal, además de garantizar que, una vez finalizados los festejos, las cuadrillas municipales restituyan rápidamente las condiciones habituales de limpieza en los espacios públicos.