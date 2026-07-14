El intendente habló de operativos

El municipio santafesino se prepara para el partido entre Argentina e Inglaterra

Se prevé un operativo especial de limpieza y tránsito para un eventual festejo por Argentina este miércoles. La “Scaloneta” enfrenta a Inglaterra desde las 16 horas. “Sin pensar en nada antes que esto suceda, vamos a estar preparados", anticipó Poletti.