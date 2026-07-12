Tragedia en San Francisco

Asesinaron por la espalda a un joven de 20 años en medio de los festejos por el triunfo de la Selección

El crimen ocurrió en pleno centro de la ciudad tras la clasificación a semifinales del Mundial. La víctima, identificada como Matías Ochonga, tenía antecedentes penales y la Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas.