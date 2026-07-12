Homicidio

Mataron a un joven de 18 años durante una gresca con disparos en el norte de Santa Fe

La víctima fue identificada como Emmanuel Mendoza. El violento episodio ocurrió en la esquina de Gorriti y Servando Bayo, donde además otros dos jóvenes sufrieron heridas de carácter leve. Buscan identificar a los autores del ataque.