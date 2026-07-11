Buenos Aires

Choque fatal en la Ruta 7: murieron tres personas, entre ellas un nene de 12 años

Tres personas fallecieron y varias resultaron heridas tras un violento choque entre tres vehículos en la Ruta Nacional 7, entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Investigan si uno de los conductores se quedó dormido antes del impacto.