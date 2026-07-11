Tres personas murieron este viernes por la tarde en un trágico choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 121, entre las localidades bonaerenses de San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Entre las víctimas fatales se encuentra un niño de 12 años. Además, varias personas sufrieron heridas y una mujer permanece internada en grave estado.
Choque fatal en la Ruta 7: murieron tres personas, entre ellas un nene de 12 años
Tres personas fallecieron y varias resultaron heridas tras un violento choque entre tres vehículos en la Ruta Nacional 7, entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Investigan si uno de los conductores se quedó dormido antes del impacto.
El siniestro involucró a un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. Por causas que aún son materia de investigación, el Corsa terminó cruzando el cantero central e invadió el carril contrario, donde impactó de frente contra la camioneta.
Tres víctimas fatales y una mujer en estado crítico
Las tres personas fallecidas viajaban en el Chevrolet Corsa. Fueron identificadas como un hombre de 43 años, un joven de 19 y un niño de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, en el partido bonaerense de La Matanza.
En el mismo vehículo también viajaba una mujer, quien sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de San Andrés de Giles, donde permanece internada.
El conductor de la Fiat Strada también resultó herido y fue derivado al mismo centro asistencial. En tanto, los dos ocupantes del Renault Sandero recibieron atención médica y fueron trasladados al Hospital Municipal de Carmen de Areco.
En el operativo trabajaron bomberos voluntarios, personal sanitario, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y Policía Científica, que realizaron las primeras pericias en el lugar.
La principal hipótesis que investigan los peritos
De acuerdo con las primeras actuaciones y medios locales, la principal hipótesis indica que la conductora del Renault Sandero podría haberse quedado dormida mientras circulaba por la Ruta 7.
Según esa línea investigativa, el Sandero impactó desde atrás al Chevrolet Corsa, lo que provocó que este perdiera el control, atravesara el cantero central y terminara chocando de frente contra la Fiat Strada que circulaba en sentido contrario.
No obstante, los investigadores aclararon que esa versión aún no fue confirmada y será la pericia accidentológica la que determine la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.