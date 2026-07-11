Un día después del accidente que involucró a un minibús que trasladaba a un equipo infantil de fútbol femenino y un automóvil en el sur de Córdoba, la escuelita "El Potrero" confirmó una noticia esperada por las familias: las 16 jugadoras que viajaban en el vehículo ya fueron dadas de alta y regresaron a sus hogares.
Choque en Ruta 4: dieron de alta a las 16 nenas del equipo de fútbol femenino
La institución cordobesa confirmó, a través de un comunicado, que las jugadoras regresaron a sus hogares tras permanecer bajo observación médica luego del impacto que dejó dos víctimas fatales.
La institución compartió un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a la comunidad y agradecer el acompañamiento recibido durante las horas posteriores al siniestro.
El mensaje de la escuelita
"Hoy queremos compartir con mucha emoción que, gracias a Dios, todas nuestras niñas ya recibieron el alta y se encuentran nuevamente con sus familias", expresó la institución en el comunicado difundido este viernes.
El club destacó además las muestras de apoyo recibidas desde el momento del accidente y señaló que el acompañamiento de familiares, amigos y la comunidad fue fundamental para afrontar una situación de extrema angustia.
"Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que estuvo pendiente de nosotras, que nos puso en sus oraciones, envió un mensaje, llamó o nos acompañó de una u otra manera. Sentir tanto cariño y apoyo fue una enorme fortaleza en un momento tan difícil", indicaron.
Recuperación junto a sus familias
En el tramo más emotivo del comunicado, la institución señaló que comienza ahora una etapa de recuperación para las adolescentes y sus familias.
"Es tiempo de descansar, recuperarnos y abrazar mucho a nuestras niñas. Con paciencia, amor y acompañamiento, de a poco todo irá sanando", expresaron desde la escuelita.
Horas después del choque, cuando las menores permanecían internadas en observación, el club ya había informado que todas se encontraban fuera de peligro.
Dos personas fallecidas
El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 4, a la altura de la curva de la Herrería, entre las localidades cordobesas de La Carlota y Huanchilla.
El minibús regresaba desde Río Cuarto, donde el equipo había disputado un partido, cuando impactó de frente contra un Fiat Siena. Las causas del choque todavía son investigadas.
Como consecuencia del impacto fallecieron Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, quienes viajaban en el automóvil. Además, una joven de 19 años permanece internada con heridas de gravedad.
Las 16 jugadoras sufrieron golpes, cortes y escoriaciones, principalmente provocados por la rotura de los vidrios del vehículo, aunque ninguna presentó lesiones de gravedad y todas pudieron regresar con sus familias.