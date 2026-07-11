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Crimen en Chubut

Asesinaron a un hombre de una puñalada en el cuello en Esquel: detuvieron a su pareja

La víctima fue encontrada sin vida dentro de una vivienda durante la madrugada y la principal sospechosa quedó a disposición de la Justicia, acusada de homicidio agravado por el vínculo.

Detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su pareja de una puñalada en el cuello.Detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su pareja de una puñalada en el cuello.
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Una mujer fue detenida en la ciudad chubutense de Esquel, acusada de haber asesinado a su pareja, Nelson Walter Ayilef Millapán. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes y es investigado por la Justicia como un presunto homicidio agravado por el vínculo.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 3:54, cuando el Centro de Monitoreo recibió un llamado que alertaba sobre un hombre descompensado en el interior de una vivienda.

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Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima sentada en una silla con una profunda herida en el cuello. Minutos después, el personal médico confirmó su fallecimiento.

Principal sospechosa

La pareja de Nelson Walter Ayilef Millapán también se encontraba en la vivienda al momento de la intervención policial. Según indicaron los investigadores, su actitud y distintos elementos observados en la escena llevaron a que fuera señalada como la principal sospechosa del crimen.

Por disposición del fiscal Ezequiel Forti y del funcionario fiscal Julián Forti, se ordenó su detención, además de allanamientos y el secuestro de objetos considerados de interés para la investigación.

De manera provisoria, la causa fue calificada como homicidio agravado por el vínculo.

Antecedentes penales

Mientras avanza la investigación, trascendió que la mujer registra antecedentes penales. Además, recientemente había sido denunciada por un presunto episodio de lesiones con arma blanca.

Según la información oficial, también fue señalada por un supuesto entorpecimiento en otra investigación por homicidio.

Este sábado será imputada formalmente

La mujer será presentada este sábado por la tarde en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.

Durante esa instancia, la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y solicitará las medidas cautelares que considere necesarias para el avance de la causa.

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