Un comisario retirado de la Policía Bonaerense murió luego de protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta 36, a la altura de la localidad de El Peligro, en La Plata.
Murió un comisario retirado de la Policía Bonaerense tras un choque frontal en la Ruta 36
El accidente ocurrió en La Plata durante la madrugada y otro conductor quedó imputado mientras avanzan las pericias para determinar cómo sucedió el hecho.
La víctima fue identificada como Diego Mariano Dávalos, de 54 años. Tras el siniestro, dentro de su vehículo se encontró un arma que fue secuestrada por las autoridades.
Cómo ocurrió el choque
El accidente se produjo durante la madrugada de este viernes, en la zona de Ruta 36 y calle 411, cuando, por motivos que aún se investigan, chocaron un Citroën C4 y un Chevrolet Agile.
Al llegar al lugar, efectivos del Subcomando Oeste encontraron ambos vehículos con importantes daños y a sus ocupantes atrapados en el interior.
Bomberos Voluntarios de El Peligro y El Pato trabajaron en el rescate de los heridos, mientras que ambulancias del SAME realizaron los traslados de urgencia.
El traslado de los heridos
En el Citroën C4 viajaban Ariel Villalba, de 30 años, y Karen Santillán, de 37, ambos domiciliados en Berazategui. Los dos fueron derivados a centros de salud de la zona: Villalba fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Romero y Santillán al Hospital San Roque de Gonnet.
En el otro vehículo circulaba Dávalos, quien fue trasladado al Hospital de Romero con heridas producto del impacto.
Según informaron fuentes policiales, dentro del automóvil del excomisario encontraron una pistola Mini Bersa, que quedó secuestrada y bajo resguardo.
La causa fue recaratulada
Horas después del ingreso al hospital, un familiar confirmó el fallecimiento de Dávalos, quien murió tras sufrir una insuficiencia cardíaca.
A partir de su muerte, la investigación pasó a estar caratulada como homicidio culposo.
La Fiscalía N°10 de La Plata dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal a Ariel Villalba, quien quedó imputado en la causa, y ordenó tomar declaración testimonial a Santillán.
Además, los dos vehículos involucrados fueron secuestra