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Chubut: un muerto tras un choque frontal en una ruta afectada por el hielo y la nieve

El siniestro ocurrió entre Trevelin y Aldea Escolar. Las autoridades investigan las causas del impacto y mantienen el alerta por las condiciones climáticas en la zona.

El choque fue frontal y provocó la muerte de una de las personas involucradas.El choque fue frontal y provocó la muerte de una de las personas involucradas.
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Un hombre perdió la vida este martes por la mañana luego de protagonizar un choque frontal entre dos vehículos sobre la ruta provincial 34, en el tramo que conecta las localidades de Trevelin y Aldea Escolar, en la provincia de Chubut.

El siniestro vial se registró a la altura del sector conocido como Gauchito Gil. Por el momento, las circunstancias que provocaron la colisión son materia de investigación y las autoridades no difundieron la identidad de la víctima.

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El operativo en el lugar

Tras el impacto, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Trevelin, efectivos de la Policía del Chubut y personal del Hospital Rural de Trevelin.

Los equipos de emergencia asistieron a los ocupantes de los vehículos involucrados y resguardaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos, quienes comenzaron con las tareas destinadas a reconstruir la mecánica del accidente.

La investigación busca establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades del hecho mediante el análisis de pruebas recolectadas en el lugar.

Advierten por las condiciones climáticas

El accidente se produjo en una jornada marcada por condiciones meteorológicas desfavorables en la zona cordillerana de Chubut.

Las autoridades alertaron sobre la presencia de hielo en distintos tramos de la calzada y recomendaron extremar las medidas de precaución al conducir, debido al riesgo que representan las bajas temperaturas y las nevadas.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana también reiteraron el pedido de circular con máxima prudencia en las rutas de la región mientras continúen las condiciones climáticas adversas.

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