Siniestro vial

Choque frontal en La Plata: una mujer murió tras un accidente entre una camioneta y un camión

Un violento choque frontal entre una camioneta y un camión en cercanías de La Plata dejó como saldo la muerte de una mujer, según informó la agencia Noticias Argentinas. El hecho ocurrió en circunstancias que aún se investigan y movilizó a personal de emergencia, que constató el fallecimiento en el lugar.