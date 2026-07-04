Un joven motociclista debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen el viernes por la noche, luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en el que impactó contra dos vehículos que se encontraban estacionados en la ciudad de Santa Fe.
Un motociclista chocó contra dos autos estacionados en avenida Facundo Zuviría
La víctima sufrió importantes lesiones y fue hospitalizada. Todo ocurrió durante la noche del viernes, a la altura de calle Mariano Comas. Investigan las causas del accidente.
El siniestro ocurrió después de las 22 en la intersección de Avenida Facundo Zuviría y Mariano Comas.
Ante la gravedad del reporte inicial, que indicaba la presencia de personas atrapadas, un móvil del Cuartel Central de Bomberos Zapadores se desplazó de inmediato al lugar.
El choque
De acuerdo con las primeras pericias, el joven —identificado como Nahuel Fernández— circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave color blanca cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control del rodado.
La motocicleta colisionó primero contra el lateral izquierdo del paragolpes delantero de un Toyota Etios que estaba estacionado junto a la vereda. Tras ese primer impacto, el conductor perdió la estabilidad y salió despedido, chocando de frente y de forma violenta contra la luneta de un Fiat Argo, también aparcado unos metros más adelante.
Rescate y traslado
Bomberos Zapadores trabajaron de manera conjunta con los profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias (SIES 107), coordinados por la Dra. Pizarro. Mediante maniobras de alta complejidad, lograron la inmovilización y extricación (extracción segura) del motociclista.
Debido al fuerte impacto, Fernández sufrió politraumatismos graves en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia en la ambulancia hacia el hospital.
Actuaciones
El operativo de seguridad vial y resguardo de la zona estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico.
Minutos después del accidente, se hicieron presentes en el lugar los dueños de los autos involucrados: un hombre de 40 años (L.M.), propietario del Fiat Argo, y una joven de 28 años (D.P.), titular del Toyota Etios, quienes constataron los daños materiales en sus vehículos.
Tras asegurar el área, la dotación de bomberos retornó a la base a las 23.16.