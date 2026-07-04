Un principio de incendio afectó durante la madrugada de este sábado las instalaciones de un depósito ubicado en un estacionamiento a cielo abierto, en la intersección de las calles Belgrano y Crespo, en la ciudad de Santa Fe.
Se incendió un depósito en la zona del macrocentro de la capital provincial
La rápida intervención de bomberos evitó que las llamas alcancen a inmuebles vecinos. Todo ocurrió durante los primeros minutos de este sábado, “detrás” del a Terminal de Ómnibus.
El siniestro, que afortunadamente no reportó heridos, movilizó a los Bomberos Zapadores y a la Policía de la provincia.
El hecho se registró a las 0.23 horas de este lunes, cuando el Móvil 8088 del Cuartel Central de Bomberos acudió a la altura de Belgrano al 2900, sobre la línea de edificación oeste.
En el lugar, dentro de un predio destinado al estacionamiento de vehículos, se había desatado un proceso combustivo en una estructura de mampostería de 3 por 2 metros que funciona como depósito.
Daños materiales
El personal de bomberos desplegó rápidamente un operativo de extinción utilizando una línea devanadera para controlar las llamas.
Tras sofocar el fuego y realizar las tareas de remoción de escombros, se constataron importantes daños materiales en un colchón, una cocina y otros artefactos que no pudieron ser identificados porque quedaron totalmente destruidos.
El calor intenso provocó además la caída del cielorraso y de la tirantearía de madera que sostenía el techo construido con chapas de zinc.
Peritajes
En el lugar se encontraba la propietaria del inmueble, una mujer de 70 años.
Colaboraron en el perímetro dos móviles de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I.
Como medida de seguridad, se solicitó la intervención de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Una cuadrilla se hizo presente para realizar el corte preventivo del cableado de la bajada de luz hacia el depósito afectado.
Tras asegurar la zona y dar inicio a las tareas investigativas periciales para determinar el origen del foco ígneo, la dotación de bomberos dio por finalizadas las tareas y retornó al cuartel poco antes de las 2.