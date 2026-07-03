#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Este viernes

Accidente entre un colectivo de tour de compras y un camión en Sauce Viejo

Varios heridos fueron trasladados al Samco de Santo Tomé.

Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de las heridas.Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de las heridas.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la localidad de Sauce Viejo, cuando un colectivo que realizaba un tour de compras colisionó con un camión mientras se disputaba el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.

sauce-viejo-choqueGentilza.

Como consecuencia del impacto, varios pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser trasladados al Samco de Santo Tomé para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de las heridas.

sauce-viejo-choqueGentileza.

Según relataron algunos pasajeros, el conductor del colectivo habría estado observando el encuentro de Argentina durante el viaje, situación que podría ser materia de investigación para determinar las causas del siniestro.

Personal policial, servicios de emergencia y agentes de tránsito trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar la circulación vehicular. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer cómo se produjo el choque.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Sauce Viejo
Santo Tomé
Choques en Santa Fe
Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro