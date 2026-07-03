Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la localidad de Sauce Viejo, cuando un colectivo que realizaba un tour de compras colisionó con un camión mientras se disputaba el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Accidente entre un colectivo de tour de compras y un camión en Sauce Viejo
Varios heridos fueron trasladados al Samco de Santo Tomé.
Como consecuencia del impacto, varios pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser trasladados al Samco de Santo Tomé para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de las heridas.
Según relataron algunos pasajeros, el conductor del colectivo habría estado observando el encuentro de Argentina durante el viaje, situación que podría ser materia de investigación para determinar las causas del siniestro.
Personal policial, servicios de emergencia y agentes de tránsito trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y ordenar la circulación vehicular. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer cómo se produjo el choque.