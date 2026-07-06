Un grave accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 350, dejó como saldo la muerte de dos personas y varios heridos. En el hecho participaron un Honda Civic, una camioneta Chevrolet S10 y un camión.
Ruta 5: murieron padre e hijo en un choque múltiple en Pehuajó
Un trágico accidente en el kilómetro 350 involucró a tres vehículos, dejando dos fallecidos y varios heridos. La investigación busca esclarecer los hechos.
Según las primeras informaciones, el impacto inicial se habría producido entre el automóvil y la camioneta, aunque la intervención del camión en la secuencia del choque no está descartada. La mecánica del siniestro aún es materia de investigación.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, Policía Científica y personal de emergencias médicas, mientras el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.
Las víctimas y los heridos
En el Honda Civic viajaba una familia oriunda de Pehuajó que actualmente residía en la Ciudad de Buenos Aires y se encontraba regresando hacia ese destino.
En la parte delantera del vehículo se desplazaban el conductor y su hijo menor de edad, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.
En los asientos traseros iban la esposa del conductor y otra hija del matrimonio, quienes sobrevivieron al siniestro y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.
Además, al menos dos ocupantes de la camioneta Chevrolet S10 resultaron heridos y recibieron atención médica.
Investigación judicial en marcha
La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que trabaja para determinar con precisión cómo se produjo el choque múltiple y qué rol tuvo cada uno de los vehículos involucrados.
Las autoridades continúan reuniendo peritajes y testimonios para reconstruir la secuencia del hecho. Por el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas.
El operativo de emergencia incluyó la participación de distintos cuerpos de rescate, que trabajaron en el lugar hasta la normalización parcial del tránsito.