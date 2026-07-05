Accidente aéreo

Murió un instructor de vuelo tras caer de una avioneta en Córdoba

La víctima, de 42 años, cayó desde la aeronave mientras realizaba un vuelo de instrucción junto a una alumna de 22 años. La joven logró aterrizar el avión y dar aviso a las autoridades. La Justicia intenta determinar cómo ocurrió el hecho.