Un inusual y trágico episodio ocurrido este sábado en la provincia de Córdoba mantiene abierta una investigación judicial.
Murió un instructor de vuelo tras caer de una avioneta en Córdoba
La víctima, de 42 años, cayó desde la aeronave mientras realizaba un vuelo de instrucción junto a una alumna de 22 años. La joven logró aterrizar el avión y dar aviso a las autoridades. La Justicia intenta determinar cómo ocurrió el hecho.
Un instructor de vuelo de 42 años murió luego de caer desde una avioneta mientras realizaba una práctica de instrucción con una alumna en las inmediaciones de la localidad de Toledo, en el departamento Río Segundo.
La estudiante, de 22 años, consiguió controlar la aeronave, aterrizar de emergencia y alertar a los equipos de emergencia. El caso es investigado para establecer qué provocó la caída del piloto.
Un vuelo de instrucción que terminó en tragedia
Según la reconstrucción preliminar, la avioneta había despegado desde la zona de Coronel Olmedo para realizar un vuelo de entrenamiento, una práctica habitual en las escuelas de aviación civil.
Por causas que todavía no fueron establecidas, el instructor cayó al vacío cuando la aeronave se encontraba en pleno vuelo. La situación obligó a la alumna, que permaneció sola a bordo, a hacerse cargo de los comandos del avión.
A pesar de la emergencia, la joven logró mantener el control de la aeronave y efectuar un aterrizaje seguro. Tras tocar tierra dio aviso inmediato a las autoridades sobre lo ocurrido, lo que permitió iniciar un amplio operativo de búsqueda en la zona rural donde habría caído el instructor.
Personal policial, junto con equipos de rescate, recorrió el sector señalado por la estudiante hasta localizar el cuerpo del hombre en un campo cercano a Toledo.
En el lugar trabajó un servicio de emergencias médicas que confirmó el fallecimiento del instructor. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su identidad.
La causa quedó en manos de la fiscalía competente, que ordenó una serie de pericias tanto sobre la aeronave como sobre las circunstancias del vuelo para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.
Las hipótesis que analiza la Justicia
El episodio presenta características poco frecuentes dentro de la aviación civil, motivo por el cual los investigadores analizan distintas posibilidades antes de arribar a una conclusión.
Entre las líneas de investigación se encuentra la eventual existencia de una falla mecánica vinculada con alguna puerta, sistema de cierre o elemento de seguridad de la aeronave.
Tampoco se descarta que el hecho haya ocurrido durante alguna maniobra de instrucción o que exista otra explicación que solo pueda determinarse mediante las pericias técnicas.
Por ahora, ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente y los investigadores insisten en que será clave el análisis de la avioneta, la documentación del vuelo y las declaraciones de la alumna, considerada la principal testigo del caso.
Los especialistas también revisarán las comunicaciones mantenidas antes y durante el vuelo, además del estado de los sistemas de seguridad de la aeronave y el cumplimiento de los protocolos habituales para este tipo de prácticas.
El hecho generó conmoción dentro del ambiente aeronáutico cordobés, donde funcionan numerosos aeroclubes y escuelas de formación de pilotos.
Los vuelos de instrucción constituyen una actividad cotidiana y se desarrollan bajo procedimientos específicos destinados a minimizar riesgos, especialmente cuando participan estudiantes que aún se encuentran en etapa de aprendizaje.
En este contexto, la investigación buscará determinar si existió algún desperfecto técnico, una falla humana o una combinación de factores que explique cómo un instructor experimentado terminó cayendo desde la aeronave durante un vuelo que, en principio, se desarrollaba como una práctica rutinaria.
Mientras continúan las tareas periciales, la Justicia provincial aguarda los resultados de los estudios técnicos y de las declaraciones testimoniales para establecer la mecánica del accidente y definir si hubo responsabilidades.
Hasta tanto se conozcan esos informes, las autoridades evitaron formular conclusiones sobre un episodio que, por sus características, resulta excepcional dentro de la aviación civil argentina.