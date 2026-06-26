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Conmoción en Beijing: una avioneta chocó contra el edificio más alto de la ciudad

Una avioneta deportiva ligera impactó contra los pisos superiores de la Torre Citic, también conocida como China Zun. El choque provocó evacuaciones, caída de escombros y un fuerte operativo de seguridad, mientras las autoridades aún no informaron si hubo víctimas ni precisaron las causas del accidente.