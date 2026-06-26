Una avioneta deportiva ligera se estrelló este viernes contra la Torre Citic, el edificio más alto de Beijing, y generó conmoción en el distrito financiero central de la capital china.
Conmoción en Beijing: una avioneta chocó contra el edificio más alto de la ciudad
Una avioneta deportiva ligera impactó contra los pisos superiores de la Torre Citic, también conocida como China Zun. El choque provocó evacuaciones, caída de escombros y un fuerte operativo de seguridad, mientras las autoridades aún no informaron si hubo víctimas ni precisaron las causas del accidente.
El impacto se produjo en los pisos superiores del rascacielos, también conocido como China Zun, una estructura de 528 metros de altura que domina el perfil urbano de la ciudad.
Según las primeras informaciones, la aeronave chocó contra la fachada del edificio y provocó la caída de fragmentos sobre la vereda y una zona verde cercana.
Dudas sobre víctimas y causas del accidente
Hasta el momento, no está claro si el episodio dejó muertos o heridos. Tampoco se informó cuántas personas iban a bordo ni desde dónde había partido la avioneta.
La aeronave fue identificada como un Sunward SA 60L Aurora, perteneciente a la compañía Shuangyue General Aviation. De todos modos, los datos oficiales sobre el vuelo todavía no fueron precisados.
Las causas del accidente permanecen bajo investigación. No se sabe si el choque estuvo vinculado a una falla mecánica, una pérdida de control u otro tipo de circunstancia previa al impacto.
Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento posterior al choque, con restos cayendo desde gran altura y personas evacuando el edificio.
En algunas imágenes también se observa un agujero en la fachada acristalada de la torre, a una altura considerable, y fragmentos de la aeronave sobre una vía cercana.
El operativo de seguridad incluyó presencia policial, cortes de tránsito y ambulancias en los alrededores del rascacielos. Testigos citados por medios internacionales describieron una rápida evacuación y un amplio despliegue en la zona.
La Torre Citic se encuentra en Guomao, una de las áreas de mayor actividad empresarial de Beijing, dentro del distrito de Chaoyang y cerca de otros edificios emblemáticos, como la sede de la televisión estatal CCTV.
El edificio fue inaugurado en 2018 y desde entonces es considerado el rascacielos más alto de la capital china. Su altura y ubicación lo convirtieron en una de las construcciones más reconocibles del centro financiero.
Mientras se aguarda una comunicación oficial completa, las principales preguntas siguen abiertas: si hubo víctimas, cuántas personas viajaban en la aeronave, cuál era el recorrido previsto y qué provocó el impacto contra uno de los edificios más importantes de Beijing.