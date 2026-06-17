Una avioneta privada se estrelló el martes por la noche sobre una autopista de la ciudad de Laredo, en el sur de Texas, Estados Unidos. El accidente dejó una víctima fatal, cinco sobrevivientes y una dramática escena que quedó registrada en videos compartidos en redes sociales.
Video: un muerto tras la caída de una avioneta sobre una autopista en Texas
El siniestro ocurrió durante la noche en la ciudad de Laredo. Cinco ocupantes lograron sobrevivir y automovilistas participaron de las tareas de auxilio.
El hecho ocurrió cerca de las 22 sobre la Loop 20, donde la aeronave impactó y obligó a cortar el tránsito en ambos sentidos mientras trabajaban los equipos de emergencia.
El desesperado rescate
Las imágenes difundidas tras el accidente muestran a la avioneta volcada, envuelta en llamas y apoyada contra una barrera de contención. Al advertir la gravedad de la situación, varios conductores detuvieron sus vehículos y corrieron hacia el lugar para intentar auxiliar a quienes estaban a bordo.
Testigos relataron que algunas personas intentaron romper las ventanillas de la cabina para facilitar la salida de los ocupantes antes de que el fuego se propagara aún más.
Entre quienes presenciaron la escena se encontraba Zayra Garza, una mujer que regresaba a su casa junto a compañeros de trabajo cuando se encontró con el siniestro. Según contó, el panorama era impactante y su principal temor era que la aeronave explotara mientras las personas intentaban escapar.
Qué ocurrió tras el impacto
De acuerdo con el relato de la testigo, tres jóvenes lograron salir por sus propios medios. Luego abandonó la aeronave una persona que sería el piloto, mientras otro integrante de la tripulación intentaba rescatar a un ocupante que aparentemente estaba inconsciente.
La Policía de Laredo informó que seis personas viajaban en la avioneta y confirmó que una de ellas murió como consecuencia del accidente.
Por el momento, las autoridades no determinaron qué provocó que la aeronave perdiera altura y terminara cayendo sobre la autopista. Tras el siniestro, la Loop 20 permaneció cerrada para permitir las tareas de rescate y las pericias correspondientes.
La investigación quedó en manos de los organismos especializados en seguridad aérea, que buscarán establecer las causas del accidente.
Otro accidente aéreo
El hecho ocurrió apenas dos días después de otro trágico episodio aéreo registrado en territorio estadounidense. El domingo, una aeronave utilizada para realizar saltos en paracaídas se estrelló en Misuri, provocando la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo.
Ambos casos son objeto de investigaciones independientes por parte de las autoridades competentes.