Una avioneta utilizada para paracaidismo, con un piloto y once pasajeros a bordo, se estrelló este domingo (14.06.2026) en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos, causando la muerte de todos sus ocupantes, dijeron las autoridades.
Doce muertos al caer avioneta con paracaidistas en Missouri
Una avioneta para paracaidismo se estrelló en Missouri, dejando un saldo fatal. El piloto intentó aterrizar en la autopista antes de perder el control.
El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Butler Memorial, a unos 95 kilómetros al sur de Kansas City.
La tragedia ocurrió poco después de que el avión despegara a las 11:30 a.m. locales, y algunos familiares de los ocupantes presenciaron el siniestro, declaró el sheriff del condado de Bates, Chad Anderson.
Un montón de metal retorcido, de color azul y plateado, yacía en el césped cerca del aeropuerto, con una gran cantidad de vehículos de emergencia estacionada en una calle cercana.
Clérigos y voluntarios acudieron al lugar para brindar apoyo a los familiares, indicó Anderson, y las autoridades trabajaban el domingo por la tarde para identificar a todas las víctimas y notificar a sus parientes.
El avión privado, un avión turbohélice monomotor, modelo Pacific Aerospace P750, era operado por Skydive Kansas City, informó Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Bates.
El avión se incendió al caer
La aeronave "acababa de despegar y había girado a la izquierda" antes del accidente, dijo Jacobs. "En mi opinión, creo que estaba perdiendo potencia y el piloto intentaba llegar a la autopista para aterrizar, pero se detuvo en el aire, cayó de morro y se incendió", describió.
Los servicios de emergencia extinguieron el fuego en los restos del avión poco después del accidente, agregó el funcionario, que calificó la escena de "brutal".
También revisaron el área bajo la trayectoria de vuelo y no encontraron a nadie que pudiera haber intentado saltar antes de que el avión se estrellara, añadió.
El accidente ocurrió en un día soleado en la zona. Los datos de la empresa de seguimiento de vuelos digitales FlightAware muestran que el avión ya había completado dos vuelos cortos el domingo antes del accidente. Se registraron dos vuelos exitosos más el sábado y cinco el viernes, según FlightAware.