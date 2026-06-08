República Dominicana

Se estrelló el avión que iba a buscar a Yadier Molina: murieron dos pilotos

La aeronave privada había partido desde República Dominicana con destino a Estados Unidos para recoger al exreceptor de las Grandes Ligas y a su familia. Minutos después del despegue sufrió una emergencia y cayó cerca del aeropuerto. No transportaba pasajeros.