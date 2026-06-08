Un accidente aéreo ocurrido en República Dominicana conmocionó este fin de semana al mundo del deporte y la aviación luego de que se estrellara una aeronave privada que tenía previsto trasladar al exbeisbolista puertorriqueño Yadier Molina y a miembros de su familia desde Texas hacia Puerto Rico.
Se estrelló el avión que iba a buscar a Yadier Molina: murieron dos pilotos
La aeronave privada había partido desde República Dominicana con destino a Estados Unidos para recoger al exreceptor de las Grandes Ligas y a su familia. Minutos después del despegue sufrió una emergencia y cayó cerca del aeropuerto. No transportaba pasajeros.
El siniestro dejó como saldo la muerte de los dos pilotos que viajaban a bordo y abrió una investigación para determinar las causas de la tragedia.
El hecho ocurrió poco después de que el avión despegara desde el Aeropuerto Internacional de La Romana, en la costa este dominicana.
Según informaron medios locales e internacionales, la aeronave había iniciado un vuelo de posicionamiento hacia Estados Unidos para recoger posteriormente al histórico receptor de las Grandes Ligas. Sin embargo, una emergencia reportada minutos después del despegue terminó en un desenlace fatal.
La aeronave declaró una emergencia antes de caer
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por las autoridades aeronáuticas, la tripulación informó una situación anormal cuando el vuelo llevaba apenas algunos minutos en el aire. A partir de ese momento se activaron los protocolos de emergencia y se intentó coordinar un eventual regreso al aeropuerto.
Sin embargo, la situación se agravó rápidamente y la aeronave terminó precipitándose en una zona cercana al punto de partida. Equipos de rescate y personal de emergencia acudieron al lugar del impacto, donde confirmaron el fallecimiento de los dos pilotos.
Las víctimas fueron identificadas como los únicos ocupantes del avión. Ningún pasajero viajaba en la aeronave al momento del accidente, una circunstancia que evitó una tragedia aún mayor.
Las autoridades indicaron que el vuelo tenía como destino inicial Estados Unidos, donde debía recoger a Yadier Molina y a integrantes de su entorno familiar. El exjugador no se encontraba en República Dominicana ni tenía previsto abordar la aeronave hasta la siguiente etapa del viaje.
Tras conocerse la noticia, distintos medios especializados en béisbol y figuras vinculadas al deporte expresaron su pesar por la muerte de los pilotos y destacaron que el accidente estuvo vinculado a una operación logística relacionada con el exdeportista.
Quién es Yadier Molina y qué se sabe de la investigación
Yadier Molina es considerado uno de los receptores más importantes de la historia reciente del béisbol. Durante 19 temporadas defendió los colores de los St. Louis Cardinals en las Grandes Ligas y construyó una carrera marcada por su liderazgo dentro del campo, su capacidad defensiva y su regularidad.
A lo largo de su trayectoria conquistó dos títulos de la Serie Mundial, participó en múltiples ediciones del Juego de las Estrellas y obtuvo numerosos Guantes de Oro. Su figura trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en uno de los máximos referentes del béisbol puertorriqueño.
Según trascendió, Molina se encontraba en Texas acompañando actividades deportivas de su hijo cuando ocurrió el accidente. Al conocerse la noticia, allegados al exbeisbolista confirmaron que tanto él como su familia se encontraban fuera de peligro y que no tenían relación directa con la operación del vuelo más allá de ser los pasajeros previstos para una etapa posterior del recorrido.
Mientras tanto, los organismos especializados de República Dominicana iniciaron las tareas para determinar qué ocurrió durante los minutos previos al accidente. Peritos aeronáuticos trabajan sobre los restos de la aeronave y analizan las comunicaciones mantenidas entre la tripulación y la torre de control.
Entre los elementos que serán examinados figuran los registros de vuelo, el historial de mantenimiento del avión, las condiciones meteorológicas y cualquier dato técnico que permita reconstruir la secuencia que derivó en la caída.
Hasta el momento, las autoridades evitaron formular hipótesis concluyentes y señalaron que la investigación demandará tiempo debido a la complejidad de los procedimientos de análisis.