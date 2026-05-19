La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) difundió nuevas imágenes y detalles de la tragedia aérea protagonizada por un avión de carga de UPS que se estrelló segundos después de despegar en Louisville, Kentucky.
Se conocieron las impactantes imágenes de una tragedia aérea en Estados Unidos ocurrida en 2025
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos mostró nuevos videos y detalles del accidente ocurrido en Kentucky en 2025, donde murieron 15 personas.
El accidente ocurrió el 4 de noviembre de 2025 y dejó un saldo de 15 muertos, entre ellos los tres tripulantes de la aeronave y varias personas que estaban en tierra.
El momento en que el motor se desprendió
Durante una audiencia pública realizada esta semana en Washington, los investigadores mostraron videos de seguridad donde se observa el instante en que uno de los motores se desprende del avión en pleno despegue.
Las imágenes captaron cómo el motor izquierdo salió despedido por encima del ala envuelto en llamas, mientras la aeronave dejaba una estela de fuego y humo negro sobre la pista.
El avión apenas alcanzó unos nueve metros de altura antes de caer sobre un depósito, un patio de almacenamiento y una planta de reciclaje de petróleo cercana al aeropuerto.
Qué detectaron los investigadores
Según los primeros hallazgos de la NTSB, dos piezas estructurales que sostenían el motor izquierdo al ala se rompieron durante el despegue.
Los investigadores detectaron grietas por fatiga y signos de sobrecarga en los componentes de fijación del motor, conocidos técnicamente como “lugs”.
La audiencia también analiza los procedimientos de mantenimiento, las inspecciones realizadas semanas antes y los reportes técnicos presentados ante Boeing y la Administración Federal de Aviación (FAA).
El avión había sido cambiado a último momento
La investigación reveló además que los pilotos originalmente debían realizar el vuelo hacia Hawái en otra aeronave.
Sin embargo, durante una inspección previa se detectó una pérdida de combustible en ese avión y UPS decidió reemplazarlo por el MD-11F que finalmente terminó accidentándose.
La aeronave tenía 34 años de antigüedad y formaba parte de una flota utilizada por UPS, FedEx y otras compañías de carga en Estados Unidos.
Qué pasará con los MD-11
Tras el accidente, UPS decidió dejar de operar definitivamente los modelos MD-11 dentro de su flota.
La FAA había suspendido temporalmente el uso de este tipo de aviones hasta completar revisiones técnicas ordenadas tras el accidente de Louisville.
Aunque Boeing desarrolló nuevos protocolos de inspección y reparación, UPS confirmó que no volverá a utilizar estos aviones, mientras otras empresas ya retomaron algunos vuelos con unidades reparadas.