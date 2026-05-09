Una persona murió de manera trágica este viernes por la noche en el Aeropuerto Internacional de Denver tras ser impactada y parcialmente absorbida por la turbina de un avión de Frontier Airlines que iniciaba su maniobra de despegue.
Denver: una persona murió tras ser absorbida por la turbina de un avión
El dramático episodio ocurrió durante la maniobra de despegue de un vuelo con destino a Los Ángeles. Investigan cómo la víctima logró ingresar a una zona restringida del aeropuerto internacional de Denver.
El hecho ocurrió alrededor de las 23.19, hora local, cuando el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles debió frenar de emergencia luego de que la tripulación reportara haber atropellado a una persona en plena pista.
En un audio filtrado de la comunicación con la torre de control, el piloto lanzó una advertencia urgente: “Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. Había una persona caminando por la pista”.
De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, la víctima fue alcanzada por la aeronave y luego parcialmente succionada por uno de los motores del Airbus A321neo, lo que provocó fuego y presencia de humo en la cabina.
Evacuación de emergencia y pasajeros heridos
Tras el incidente, los 224 pasajeros y siete tripulantes fueron evacuados mediante toboganes de emergencia y trasladados en colectivos hacia la terminal aérea.
El operativo se desarrolló en medio de momentos de tensión y confusión dentro de la aeronave, especialmente por la presencia de humo generada tras el impacto en uno de los motores.
Las autoridades confirmaron además que 12 pasajeros resultaron heridos durante la evacuación, aunque en su mayoría presentaban lesiones leves. Cinco de ellos debieron ser trasladados a hospitales cercanos para una evaluación más exhaustiva.
La aerolínea emitió posteriormente un comunicado en el que aseguró estar “profundamente consternada por este suceso” y afirmó que colabora con las autoridades encargadas de la investigación.
Investigan cómo ingresó a una zona restringida
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la víctima había ingresado deliberadamente al área restringida del aeropuerto.
Según explicó el funcionario, la persona “escaló deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de despegue” antes de ser impactada por la aeronave a gran velocidad.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación para determinar cómo se produjo la falla de seguridad que permitió el acceso a la pista.
Mientras avanzan las pericias, la pista 17L del aeropuerto permanecerá cerrada y bajo custodia federal.
El episodio recordó otro caso ocurrido en julio de 2025 en Milán, donde un hombre identificado como Andrea Russo murió en circunstancias similares tras ingresar a una zona restringida del aeropuerto italiano.