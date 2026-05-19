Airbus A220-300 de Croatia Airlines abortó el despegue en Split el sábado y en el incidente fueron evacuados de forma segura 130 pasajeros y cinco tripulantes. El avión, matrícula 9A-CAN, operaba el vuelo OU412 rumbo a Frankfurt y se salió de la pista mientras aceleraba en pleno despegue. La tripulación abortó la maniobra de acuerdo con los procedimientos de seguridad y, tras la detención, los viajeros fueron trasladados a la terminal para recibir asistencia y reorganizar sus viajes.
En Croacia, un avión se salió de pista en pleno despegue y desató el pánico a bordo
El incidente fue protagonizado por un Airbus A220-300 de Croatia Airlines; los 130 pasajeros y cinco tripulantes dentro de la aeronave fueron evacuados con éxito
La compañía informó que los ocupantes —dos pilotos y tres miembros de cabina— fueron evacuados sin heridas y que se activaron equipos de emergencia en el aeropuerto de Split. Imágenes externas difundidas registran cómo la aeronave arrasa con marcadores y termina sobre césped al costado de la pista, mientras que una grabación desde el interior muestra nerviosismo entre los pasajeros y gritos que desató pánico durante la secuencia.
En una filmación una viajera registró una turbina levantando tierra y césped; la aeronave impactó contra un marcador vertical y dañó varias luces del borde del terreno. Personal técnico y servicios de emergencia trabajaron para retirar el avión y normalizar las operaciones del aeropuerto, mientras las autoridades de aviación civil abrieron una investigación sobre el incidente.
Los hechos ocurrieron cuando la aeronave aceleraba en la pista para despegar hacia Frankfurt; la maniobra fue abortada y la evacuación se realizó después de que el avión se detuvo fuera de la zona pavimentada. Fuentes oficiales confirmaron que la evacuación fue segura y que no hubo heridos entre los pasajeros ni entre los tripulantes.
Pánico a bordo
Las grabaciones externas y desde la cabina son parte central del relato del incidente: un video muestra al avión desviándose y recorriendo el borde del aeropuerto hasta quedar detenido sobre césped, mientras que otra filmación interna documenta reacciones de pánico entre los pasajeros. La escena describió sacudidas y gritos que desató pánico, y la presencia de una turbina levantando material del suelo confirmó el contacto con el terreno al costado de la pista.
La compañía aérea explicó que la tripulación abortó el despegue conforme a los protocolos y que, tras la evacuación, los ocupantes recibieron asistencia en la terminal. En el informe preliminar se detalló que a bordo viajaban 130 pasajeros y cinco tripulantes, datos que la aerolínea y el aeropuerto corroboraron al comunicar los pasos siguientes para reubicar a los viajeros.
Las imágenes compartidas en redes permitieron a las autoridades verificar el daño exterior: el avión golpeó marcadores verticales y luces del borde del terreno, según los reportes técnicos iniciales. Los equipos de tierra trabajaron para retirar la aeronave y restaurar la operativa regular del aeropuerto de Split.
Investigación abierta
Las autoridades de aviación civil iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente, sin que hasta pasadas 72 horas se haya informado si hubo fallo técnico, problema en el tren de aterrizaje o inconveniente operativo durante la aceleración previa al despegue. El proceso busca esclarecer por qué el Airbus abandonó la pista en pleno despegue.
El aeropuerto de Split, segundo en tráfico en Croacia después del de Zagreb, recibió la atención de pasajeros y autoridades por la interrupción temporal de operaciones. Equipos técnicos trabajaron en la remoción del avión y en las reparaciones necesarias tras el impacto contra elementos del terreno.
Como consecuencia humana, los pasajeros y los cinco tripulantes fueron evacuados sin lesiones y recibieron asistencia para continuar sus viajes, y como consecuencia institucional la investigación y las medidas de inspección quedaron abiertas para determinar responsabilidades y evitar repeticiones del incidente.