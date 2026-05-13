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Video: el impactante momento en que una avioneta aterrizó de emergencia sobre una autopista de Arizona

La aeronave descendió entre vehículos, pasó muy cerca de un auto y no se registraron heridos ni daños de gravedad.

Las autoridades investigan qué provocó el desperfecto mecánico poco después del despegue.Las autoridades investigan qué provocó el desperfecto mecánico poco después del despegue.
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Una escena de tensión se vivió en Arizona cuando una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en plena ruta y quedó a pocos centímetros de impactar contra un auto que circulaba por la zona.

El episodio ocurrió sobre la ruta US 60, cerca de la localidad de Superior, luego de que la aeronave sufriera un desperfecto mecánico poco después del despegue. Según los primeros reportes, el piloto advirtió el problema durante el ascenso y debió buscar rápidamente un lugar seguro para descender.

La avioneta involucrada era una Cessna C150/A150L Aerobat, un modelo monomotor de dos plazas utilizado habitualmente para entrenamiento y vuelos recreativos. La aeronave había despegado del aeropuerto municipal de Superior alrededor de las 13.25, hora local.

El momento quedó registrado por la cámara de un vehículo que circulaba por la ruta. En las imágenes se observa cómo la avioneta aparece de frente, pierde altura y aterriza sobre la autopista mientras varios autos avanzaban por los carriles.

La maniobra fue extrema: una de las alas pasó muy cerca de un vehículo que circulaba por el carril derecho. Algunos testigos señalaron que la aeronave incluso habría llegado a rozar o impactar levemente contra un auto, aunque no se informaron heridos ni daños graves.

Tras tocar tierra, la avioneta quedó detenida a un costado de la ruta. El piloto, que era la única persona a bordo, salió ileso y fue asistido en el lugar por personal de emergencia.

La aeronave descendió entre los autos y pasó muy cerca de un vehículo.La aeronave descendió entre los autos y pasó muy cerca de un vehículo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos inició una investigación para determinar qué provocó la falla y cómo fue la secuencia del aterrizaje.

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