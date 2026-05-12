Estados Unidos

Texas: hallan siete personas muertas en un tren de carga y sospechan que fallecieron por las altas temperaturas

El hallazgo se produjo en un playón ferroviario de Laredo. Seis de las víctimas estaban dentro de un contenedor de Union Pacific, mientras que un séptimo cuerpo apareció a 240 kilómetros de distancia. Las autoridades investigan un golpe de calor masivo.