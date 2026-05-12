La frontera entre Estados Unidos y México volvió a ser escenario de una tragedia humanitaria este domingo. Un empleado de la compañía ferroviaria Union Pacific descubrió los cuerpos sin vida de seis personas —cinco hombres y una mujer— ocultos en un contenedor de carga en la ciudad de Laredo, Texas. Horas más tarde, el hallazgo de una séptima víctima en las cercanías de San Antonio encendió las alarmas sobre una posible operación de tráfico de personas que terminó de la peor manera.
Texas: hallan siete personas muertas en un tren de carga y sospechan que fallecieron por las altas temperaturas
El hallazgo se produjo en un playón ferroviario de Laredo. Seis de las víctimas estaban dentro de un contenedor de Union Pacific, mientras que un séptimo cuerpo apareció a 240 kilómetros de distancia. Las autoridades investigan un golpe de calor masivo.
El horror dentro del acero
El hallazgo inicial tuvo lugar alrededor de las 14:30 en un predio ferroviario cercano al marcador de milla 13, en Laredo. Según informaron las autoridades locales, las víctimas se encontraban dentro de un vagón cerrado, en una jornada donde el termómetro marcó los 36 grados (97°F), aunque se estima que dentro del contenedor metálico la temperatura pudo haber superado ampliamente los 40 grados.
José Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo, confirmó que "no hubo sobrevivientes" dentro del vagón. La médica forense del condado de Webb, la Dra. Corinne Stern, tras realizar la primera autopsia a una mujer mexicana de 29 años, determinó que la causa de muerte fue hipertermia (golpe de calor). "Fue una escena horrorosa", declaró Stern, quien estimó que las víctimas sucumbieron en menos de ocho horas debido al encierro y el calor sofocante.
La conexión con San Antonio
La investigación tomó un giro aún más complejo cuando el lunes se reportó el hallazgo de un séptimo cuerpo cerca de las vías del tren en el condado de Bexar, al suroeste de San Antonio. Javier Salazar, sheriff del condado, explicó que algunos contenedores de Union Pacific cuentan con sensores que alertan cuando son abiertos.
"Una vez que se encontraron los cuerpos en Laredo, las patrullas regresaron a este punto donde se había registrado una alerta de apertura y hallaron a la séptima víctima", detalló Salazar. Las autoridades sospechan que este grupo formaba parte de un mismo contingente de migrantes que intentaba llegar al norte oculto en la red ferroviaria.
Investigación en curso
Entre las pertenencias de los fallecidos se encontraron teléfonos celulares e identificaciones que sugieren que las víctimas serían originarias de México y Honduras. La Patrulla Fronteriza de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) trabajan ahora en la identificación dactilar a través del "Programa de Extranjeros Desaparecidos".
Por su parte, Union Pacific emitió un breve comunicado lamentando el incidente y aseguró estar colaborando estrechamente con los Texas Rangers y las agencias federales. El uso de trenes de carga para el tráfico de personas es un desafío persistente en la zona, pese a la instalación de portales de inspección con escaneo de imágenes en las terminales fronterizas.
Este suceso evoca inevitablemente tragedias pasadas en la región, marcadas por el riesgo extremo que asumen quienes buscan cruzar la frontera. Mientras la investigación criminal intenta dar con los responsables de haber abandonado a estas personas a su suerte, la frontera sur vuelve a exponer la vulnerabilidad de los migrantes frente a las mafias del tráfico humano y las inclemencias climáticas.