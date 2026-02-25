Tensión en el Caribe

Cuba informa que abatió a cuatro tripulantes de una embarcación de Estados Unidos

Desde La Habana informaron que las fuerzas cubanas respondieron ante disparos emitidos por tripulantes norteamericanos ante la voz de alto al ingresar en aguas locales. La situación acrecienta el conflicto en medio de nuevas medidas de Washington sobre la isla.