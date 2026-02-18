Crisis en La Habana

Rusia advierte a EE.UU. sobre el bloqueo naval a Cuba

El ministro ruso Lavrov instó a Washington a evitar un bloqueo, llamando al diálogo para resolver tensiones y consolidar la soberanía cubana. Mientras, en Chile se enfrentan posiciones del presidente saliente Boric con el entrante Kast por la asistencia humanitaria a la isla.