Alemania

Fráncfort: colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa y hay heridos

El avión, una de las joyas más recientes de la aerolínea con apenas cuatro meses de servicio, sufrió el fallo de forma imprevista mientras estaba en la puerta de embarque. Se investigan posibles antecedentes de diseño y fallas de seguridad.