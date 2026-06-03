El clima inestable en la ciudad eterna trajo una sorpresa inusual este miércoles. Cerca de las 9 de la mañana, los vecinos del barrio Conca d'Oro, en el norte de Roma, vieron con estupor cómo un tornado desataba el caos.
Un inusual tornado azotó el norte de Roma y causó destrozos
El temporal se desató este miércoles por la mañana con ráfagas intensas y fuertes lluvias. El viento provocó la caída de árboles sobre vehículos, voladuras de techos e importantes complicaciones en el tránsito, aunque no se registraron heridos.
Volaron techos y carteles, cayeron árboles y varios autos, entre ellos una Maserati negra, terminaron aplastados bajo el peso de los troncos derribados, en medio de vecinos aterrorizados.
El dueño de la Maserati contó que de repente, vio cómo un árbol se balanceaba y, en un segundo, le cayó encima. Dijo que fue un verdadero milagro, ya que el árbol le pasó a unos dos centímetros de la nariz y se salvó gracias a una rama lateral que evitó que el tronco lo golpeara directamente.
"Todo sucedió muy rápido; el cielo se oscureció y comenzó a volar de todo, incluso objetos pesados que consideraba imposibles de mover por el viento", relató.
Despliegue de los bomberos
Roma amaneció con un clima severo, con fuertes lluvias y ráfagas de viento que afectaron particularmente a los barrios del norte de la ciudad. Los bomberos fueron desplegados desde las 8:00 a. m. en decenas de misiones, principalmente en los barrios de Prati, Montesacro, Talenti y Conca d'Oro. La mayoría de los reportes se referían a asegurar árboles peligrosos que habían caído sobre las calles.
El tornado que azotó el barrio de Conca d'Oro, captado en videos compartidos por los residentes en las redes sociales, muestra techos de madera arrancados de raíz, toldos gravemente dañados y tiendas inundadas. El mercado de Via Val di Sangro fue cerrado temporalmente debido a las condiciones climáticas y los riesgos para la seguridad.
Consecuencias en el tránsito
Según el sitio de noticias Agenzia Nova, el temporal tuvo graves repercusiones en el tráfico, con atascos en las zonas de Via Salaria, Via dei Prati Fiscali y Via Conca d'Oro. Pero no hubo heridos.
"Actualmente no hay heridos, pero los daños materiales parecen ser graves. Solicito una vigilancia extraordinaria de los árboles en los edificios escolares y en las zonas públicas comprendidas entre Via Val Maggia, Via Val di Sangro, Viale Jonio y las calles aledañas, para identificar cualquier riesgo potencial y garantizar la seguridad de los vecinos", dijo Manuel Bartolomeo, líder del partido Hermanos de Italia en el Municipio III de Roma.
Y explicó: "Es fundamental intervenir con prontitud para evaluar los daños causados por la tormenta y planificar las medidas de mantenimiento y seguridad adecuadas para la arboleda de la zona".