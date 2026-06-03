Fenómeno meteorológico

Un inusual tornado azotó el norte de Roma y causó destrozos

El temporal se desató este miércoles por la mañana con ráfagas intensas y fuertes lluvias. El viento provocó la caída de árboles sobre vehículos, voladuras de techos e importantes complicaciones en el tránsito, aunque no se registraron heridos.