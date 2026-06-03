Conflicto en Sudamérica

Crisis en Bolivia: renunciaron los ministros de Defensa y Educación en medio de fuertes protestas

Las dimisiones debilitan al gabinete del presidente Rodrigo Paz tras cinco semanas de paros y bloqueos de rutas. Sectores afines a la oposición provocan un severo desabastecimiento y pérdidas superiores a los u$s 1.900 millones.