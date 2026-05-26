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Crisis en Bolivia: confirmaron la muerte de un joven durante las protestas

El vocero presidencial reconoció el fallecimiento de un joven de 24 años durante los operativos de las fuerzas de seguridad en La Paz. La autopsia ratificó el uso de armas de fuego.

Crisis institucional en Bolivia. Crédito: Reuters.Crisis institucional en Bolivia. Crédito: Reuters.
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El Gobierno de Bolivia admitió la muerte de un manifestante de 24 años. Según medios internacionales, el fallecimiento ocurrió el sábado, durante un operativo policial militar que buscaba desbloquear La Paz, sede de Gobierno, sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para que renuncie el presidente, Rodrigo Paz.

Security forces use tear gas during nationwide protests aiming to press Bolivian President Rodrigo Paz's government to roll back austerity measures and address rising costs of living, in El Alto, Bolivia, May 23, 2026. REUTERS/Claudia MoralesConflicto político y social. Crédito: Reuters.

“Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, expresó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

De acuerdo con el acta de defunción, el manifestante falleció por “proyectil de arma de fuego”. Aun así, Gálvez aclaró que los agentes antidisturbios tienen la instrucción de no usar armas de fuego ni balines de goma.

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“Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, aseguró el portavoz presidencial.

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