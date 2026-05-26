Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. En medio de protestas, cortes de rutas y reclamos por la situación económica, el presidente Rodrigo Paz afirmó que hará “respetar la Constitución” frente a los sectores que exigen su renuncia y mantienen bloqueos en distintas regiones del país.
Rodrigo Paz advirtió que hará respetar la Constitución ante las protestas y bloqueos
El presidente boliviano endureció su discurso frente a las movilizaciones que exigen su renuncia. Las protestas llevan casi cuatro semanas, afectan el abastecimiento y profundizan la tensión política y social en el país.
El conflicto ya lleva cerca de cuatro semanas y generó problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.
Un conflicto que escala en las calles
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante los actos por el aniversario 217 de la gesta libertaria de Sucre, capital constitucional de Bolivia. Allí, Paz sostuvo que “una minoría no puede gobernar” ni “abusar” del país y aseguró que su administración hará cumplir el marco constitucional.
También pidió respaldo para la Policía y las Fuerzas Armadas, a las que definió como instituciones claves para preservar el orden interno.
Las protestas son encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas aimaras, sindicatos, mineros y sectores vinculados al expresidente Evo Morales. Los manifestantes cuestionan el ajuste económico aplicado por el Gobierno, reclaman mejoras salariales y denuncian un deterioro de las condiciones de vida.
Entre las principales demandas aparecen el abastecimiento de combustible, la suba del costo de vida y el rechazo a medidas de austeridad implementadas por la administración de Paz.
Los bloqueos afectan rutas estratégicas y complican el transporte de mercaderías en distintos departamentos del país. En La Paz, las protestas derivaron en faltantes de productos básicos y dificultades para el funcionamiento de hospitales por problemas en el suministro de oxígeno e insumos médicos.
Según estimaciones difundidas por medios internacionales, las pérdidas económicas ya superan los 50 millones de dólares diarios.
En paralelo, el Gobierno responsabiliza a sectores cercanos a Evo Morales de incentivar las movilizaciones con el objetivo de desestabilizar a la gestión actual. Morales, sin embargo, rechaza esas acusaciones y sostiene que las protestas responden al malestar social generado por la crisis económica.
Muertes, tensión política y llamados al diálogo
El escenario se volvió aún más delicado durante los últimos días luego de que se registraran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Organizaciones sociales denunciaron la muerte de un joven de 24 años por un disparo de arma de fuego durante un operativo en las cercanías de La Paz.
Tras una primera negativa, el Gobierno terminó reconociendo el fallecimiento y anunció investigaciones sobre lo ocurrido.
Además, las autoridades reportaron otras víctimas indirectas vinculadas a los bloqueos, entre ellas personas que no pudieron recibir atención médica a tiempo debido a los cortes de rutas. El presidente Paz responsabilizó a los dirigentes de las protestas por esas consecuencias y volvió a convocar al diálogo para intentar descomprimir la situación.
En un intento por enviar una señal política frente a la crisis, el mandatario anunció una reducción del 50% en los salarios del Poder Ejecutivo. La medida alcanza al propio presidente y a sus ministros, y fue presentada como un gesto de austeridad en medio del conflicto social.
Pese a esos anuncios, las movilizaciones continúan y la tensión política no cede. La Central Obrera Boliviana condicionó la posibilidad de diálogo a la anulación de causas judiciales y órdenes de detención contra algunos de sus dirigentes. Mientras tanto, el Parlamento boliviano analiza proyectos vinculados a la seguridad interna y al manejo institucional de la crisis.
La situación también despertó repercusiones internacionales. Estados Unidos expresó respaldo al gobierno de Paz y advirtió sobre un posible intento de desestabilización institucional, mientras que otros gobiernos de la región siguen con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.
A seis meses de haber asumido la presidencia, Rodrigo Paz enfrenta el desafío más complejo de su gestión en un contexto marcado por la recesión económica, la conflictividad social y la creciente polarización política en Bolivia.