Se profundiza la crisis

Bloqueos, protestas y cambio de ministro en Bolivia: convocan a una marcha hacia el Palacio de Gobierno

En medio de los reclamos y el desabastecimiento, Edgar Morales dejó el Ministerio de Trabajo y el presidente Rodrigo paz lo reemplazó por Williams Bascopé Laruta. En tanto, la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari hizo una convocatoria para movilizarse para exigir la renuncia del mandatario.