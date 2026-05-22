La crisis política y social en Bolivia continúa agravándose. A 16 días del inicio de los bloqueos de carreteras, este viernes se registraron 51 piquetes en siete de los nueve departamentos del país, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La mayoría de los cortes se concentra en La Paz, Oruro y Cochabamba, mientras las protestas aumentan la presión sobre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Bloqueos, protestas y cambio de ministro en Bolivia: convocan a una marcha hacia el Palacio de Gobierno
En medio de los reclamos y el desabastecimiento, Edgar Morales dejó el Ministerio de Trabajo y el presidente Rodrigo paz lo reemplazó por Williams Bascopé Laruta. En tanto, la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari hizo una convocatoria para movilizarse para exigir la renuncia del mandatario.
En ese contexto, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari convocó a una marcha desde la ciudad de El Alto hasta La Paz, con destino al Palacio de Gobierno. La movilización, de aproximadamente 13 kilómetros, busca reunir a representantes de las 20 provincias paceñas y a sectores aliados, como la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y maestros.
Los reclamos
Las protestas comenzaron con demandas sectoriales, entre ellas mejoras salariales, reclamos por la calidad del combustible y el rechazo a una normativa vinculada a la recategorización de tierras. Sin embargo, con el paso de los días, parte de los sectores movilizados incorporó como principal exigencia la renuncia del presidente Paz, al que acusan de no resolver los problemas económicos y sociales del país.
La prolongación de los bloqueos impacta especialmente en La Paz y El Alto, donde se reportan problemas de abastecimiento de alimentos y gas, aumentos de precios, interrupciones en el transporte público y suspensión parcial de actividades escolares y municipales. Ante este escenario, el Gobierno anunció la habilitación de “corredores humanitarios” para garantizar el ingreso de productos básicos y otros insumos esenciales.
Renuncia de Edgar Morales
La tensión social también provocó cambios en el gabinete. Edgar Morales presentó su renuncia como ministro de Trabajo en medio de la escalada del conflicto. “Pongo mi cargo a disposición. Quiero pacificar mi país. El presidente sabrá a quién nombrar en mi lugar”, declaró el ahora exfuncionario.
En reemplazo de Morales, el presidente posesionó a Williams Bascopé Laruta como nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Bascopé, abogado constitucionalista y analista político, asumió el cargo en un momento marcado por la conflictividad sindical, el impacto económico de los bloqueos y la creciente presión de los sectores movilizados.
Durante el acto de posesión, Rodrigo Paz agradeció al nuevo ministro por aceptar el cargo y reiteró que su Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo con las organizaciones sociales. No obstante, el mandatario descartó renunciar y anunció la creación de un Consejo Económico y Social como espacio de conversación con sectores representativos del país.
Hasta el momento, no se conocen avances concretos en las negociaciones entre el Ejecutivo y los grupos que impulsan los bloqueos. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo informaron que mantuvieron reuniones con organizaciones campesinas para recoger sus reclamos y explorar condiciones que permitan restablecer el diálogo.
Mientras tanto, la situación continúa generando preocupación internacional. Diversos países, la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos expresaron su respaldo al orden democrático en Bolivia y llamaron a resolver la crisis dentro del marco institucional.